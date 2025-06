Missili su Tel Aviv e Gerusalemme, Teheran: «Usa in guerra». La minaccia a Trump: «Cellule terroristiche riattivate negli Stati Uniti»

L'Iran minaccia di allargare il conflitto e svegliare gruppi estremisti «dormienti»: l'allarme del Dipartimento per la sicurezza. L'Idf bombarda nell'Iran occidentale

Gli scambi di bombe e missili tra Iran e Israele hanno raggiunto il decimo giorno consecutivo. Le sirene hanno suonato ancora a Tel Aviv, a Gerusalemme e nel nord di Israele, mentre l’Idf ha colpito alcune strutture dell’Iran occidentale. Mentre si stanno ancora tentando di capire le reali conseguenze dell’attacco americano su tre siti nucleari iraniani, per Teheran non ci sono più dubbi: «Gli Stati Uniti sono entrati apertamente e direttamente in guerra». È il capo di stato maggiore dell’esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, a puntare il dito contro Washington, colpevole di aver «violato la sovranità del nostro sacro suolo». La risposta arriverà a breve, almeno secondo i proclami ufficiali: «I combattenti dell’Islam vi infliggeranno serie e imprevedibili conseguenze, con operazioni potenti e mirate». Sarebbe tutto pronto a una escalation senza precedenti: «Questo atto ostile aprirà la strada all’allargamento della guerra nella regione».

Il blocco dello Stretto di Hormuz, Rubio sprona Pechino: «Intervenite per evitare il peggiore errore della storia»

Che la Casa Bianca non volesse incendiare il Medio Oriente è certificato da un semplice fatto: Teheran era stata avvertita per tempo dei bombardamenti in arrivo ed era così riuscita a mettere in salvo buona parte dell’uranio arricchito. Ora uno dei punti chiave per il presidente americano Donald Trump è evitare che il conflitto abbia conseguenze commerciali, come la potenziale chiusura dello Stretto di Hormuz. L’impatto devastante che un blocco del traffico greggio avrebbe per la Cina ha spinto il segretario di Stato americano Marco Rubio a chiamare in causa direttamente Pechino: «Incoraggio il governo cinese a contattarli in merito», ha detto riferendosi alla potenziale chiusura del golfo Persico. «Sarebbe un suicidio economico per l’Iran, danneggerebbe le loro economie molto più della nostra. Un’azione del genere sarebbe il peggior errore che abbiano mai commesso». Nel frattempo, il petrolio Brent e il Wti hanno raggiunto i massimi da gennaio. E i rialzi sul carburante già si fanno sentire.

La minaccia terroristica negli Usa

La minaccia per gli Stati Uniti potrebbe presto diventare anche interna. Secondo Nbc, l’Iran aveva avvertito Donald Trump che, in caso di attacco, avrebbe riattivato cellule terroristiche dormienti sul suolo americano. Il messaggio sarebbe arrivato a Trump tramite un intermediario durante il vertice del G7 in Canada la scorsa settimana. Anche per questo, l’amministrazione Usa ha posto in stato di massima allerta tutte le forze dell’ordine, nel tentativo di scongiurare qualsiasi potenziale ritorsione. Come ha già avvertito ieri il Dipartimento per la sicurezza interna: «Il conflitto con l’Iran sta creando un ambiente di minaccia elevata negli Stati Uniti».

Teheran: «Giustiziata spia israeliana, lavorava con il Mossad»

Intanto, secondo quanto riportano le fonti iraniane, stamattina sarebbe stato giustiziata per impiccagione una presunta spia israeliana. Si tratta di Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh, arrestato alla fine del 2023 e accusato di essere «il capo di un cyber-team affiliato al Mossad», i servizi segreti di Tel Aviv. L’uomo avrebbe confessato di aver filmato luoghi sensibili e di aver inviato pacchi con minacce ad alcune persone, proprio per conto del Mossad. Avrebbe inoltre collaborato con l’emittente Tv dissidente iraniana, Iran International.