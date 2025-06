L’America si blinda dopo l’attacco di Trump contro l’Iran, rafforzate le misure di sicurezza per il rischio attentati. Massima allerta anche in Italia

Le misure di sicurezza restano ai massimi livelli intorno agli obiettivi sensibili, sedi diplomatiche, basi militari e luoghi simbolici dei Paesi coinvolti nel conflitto, sia negli Stati Uniti che in Italia

Dopo l’attacco statunitense condotto nella notte contro i siti nucleari in Iran, negli Usa cresce la tensione per possibili ritorsioni da parte del regime iraniano o di gruppi a esso affiliati. Le autorità federali hanno rafforzato le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale, dichiarando uno stato di massimo allerta. «Le nostre risorse sono pienamente impegnate. Rimaniamo vigili: Dio benedica l’America e tutti coloro che la difendono», ha scritto su X il vice capo dell’Fbi, Dan Bongino. Anche la segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha dichiarato che il Dipartimento sta lavorando «senza sosta per difendere la patria: ogni potenziale minaccia sarà gestita con la massima serietà». Le autorità federali e i leader di diversi importanti Stati e città, da New York a Los Angeles e Washington D.C., stanno rafforzando le misure di sicurezza e monitorando potenziali minacce. Restano di massima allerta le misure intorno agli obiettivi sensibili, le sedi diplomatiche e i luoghi rappresentativi dei Paesi coinvolti nella guerra in Medio Oriente. Il livello, quello più alto, era stato innalzato già dell’inizio del conflitto.

Massima allerta anche in Italia

Anche in Italia è scattato un livello di massima allerta nelle basi militari americane presenti sul territorio nazionale, da Aviano a Sigonella. Sono stati rafforzati tutti i dispositivi di sicurezza per tutelare il personale militare. A parlare della situazione è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal TG5: «Se ci sono rischi per l’Italia? Non abbiamo segnali diretti perché l’Iran ha sempre visto l’Italia come un Paese non tra i più ostili anche se abbiamo sempre condannato la costruzione dell’arma atomica. Ma i rischi ci sono perché ci sono presenze americane e israeliane», ha dichiarato. A Roma, inoltre, le ambasciate israeliane sono state chiuse, mentre la sorveglianza è stata intensificata nei luoghi di culto ebraici e per quelli americani. «La nostra intelligence e le forze dell’ordine sono in allerta massima per evitare che ci siano attacchi che possano colpire obiettivi israeliani, americani o anche italiani», ha concluso. Nel frattempo, al ministero dell’Interno sono state convocate due importanti riunioni per la giornata di oggi. Alle 12 si è tenuta una seduta del CASA (Comitato di analisi strategica antiterrorismo), mentre alle 16 è cominciata la riunione del CNOSP (Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica), presieduta dal ministro Matteo Piantedosi con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia e dell’intelligence.