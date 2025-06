Questo video non mostra il bombardamento USA del sito nucleare di Fordow in Iran

La scena risulta ripresa nel 2024 e fa riferimento alla cittadina di Toropets, Russia

Come abbiamo già riscontrato in precedenza, a seguito dei bombardamenti americani contro l’Iran, hanno iniziato a circolare video e immagini attribuiti all’attacco militare. Una clip, condivisa in particolare via Facebook, mostrerebbe un’enorme esplosione presso il sito nucleare iraniano Fordow. In realtà, la scena è molto datata e riguarda un altro conflitto.

Per chi ha fretta

La scena circola da mesi e non riguarda affatto il recente bombardamento americano.

L’episodio ripreso riguarda la guerra tra Russia e Ucraina.

La scena circola dal 18 settembre 2024.

Analisi

La clip viene condivisa con il seguente testo:

La follia di Trump. Bombardamento del sito nucleare iraniano Fordow

Video datato che riguarda la Russia

Il video non può in alcun modo essere associato ai recenti bombardamenti americani annunciati da Donald Trump. La scena, ripresa in un articolo del New York Times del 18 settembre 2024, riguarda un bombardamento con i droni ucraini contro un’area della città russa di Toropets:

A still from a video posted on social media of smoke and flames after a Ukrainian drone attack in Toropets, Russia, on Wednesday.Credit…

Conclusioni

Il video non può mostrare in alcun modo un bombardamento americano in Iran. Infatti, la scena risulta essere datata e riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina.

