Medio Oriente, l’Italia teme per il caro energia. Pichetto Fratin e lo stretto di Hormuz: «Se l’Iran lo blocca i prezzi di gas e petrolio saliranno»

L’escalation militare in Medio Oriente, in particolare dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti al fianco di Israele, preoccupa non solo per il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto, ma anche per le conseguenze economiche sull’Europa (e non solo). L’Iran è infatti il Paese che più esercita il controllo sullo stretto di Hormuz, che collega il Golfo di Oman con il Golfo Persico e dove passa circa il 20% del gas e il 30-40% del petrolio. «Un suo eventuale blocco comporterebbe un minor quantitativo della materia prima e una risalita dei prezzi. È un automatismo di mercato, che scatenerebbe anche dei meccanismi speculativi», mette in guardia il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dalla Stampa.

Pichetto Fratin e l’eventuale blocco dello stretto di Hormuz

L’intervista al titolare del Mase risale a poche ore prima dell’attacco americano contro i siti nucleari in Iran. Fino ai giorni scorsi, l’aumento del prezzo del petrolio sui mercati finanziari è stato tutto sommato contenuto. Gli incrementi che ci sono stati, spiega Pichetto Fratin, sono dovuti «al timore di chi deve approvvigionarsi e ha incrementato la domanda per avere delle quote di riserva oppure al fatto che l’inizio delle operazioni militari ha portato difficoltà alle esportazioni». Il vero problema per l’Italia e per l’Europa, semmai, riguarda un eventuale blocco dello stretto di Hormuz. Quello sì, avverte il ministro dell’Ambiente, «genererebbe una situazione di difficilissima gestione».

I rischi per i prezzi del gas

Sebbene l’Italia sia uno dei Paesi europei più dipendenti dal gas, attualmente ne importa solo una minima parte dal Medio Oriente. «Certo, utilizziamo il gas del Qatar e nel caso di una escalation potremmo doverlo sostituire, ma il mondo è pieno di gas. Grazie anche ai nostri rigassificatori e alle due navi che abbiamo aggiunto a Piombino e a Ravenna, siamo in una condizione di sicurezza», spiega ancora Pichetto Fratin. La preoccupazione maggiore, semmai, è che il prezzo del gas «si fa sui mercati internazionali» e un eventuale blocco dello stretto di Hormuz farebbe inevitabilmente schizzare i listini al rialzo.

L’Iran frena: «Abbiamo varie opzioni a disposizione»

A frenare sull’ipotesi circolata nei giorni scorsi di una possibile chiusura al traffico commerciale navale dello stretto do Hormuz è il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. «Abbiamo una varietà di opzioni disponibili», ha risposto durante la conferenza stampa tenuta a Instanbul. Un blocco dello stretto, insomma, non è escluso a priori da parte di Teheran. Al momento, però, il regime degli ayatollah non avrebbe ancora deciso di procedere con lo stop del traffico navale.

