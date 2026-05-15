E-commerce, l’Italia accelera verso i 148 miliardi entro il 2030. Si compra sempre più per uno slancio emotivo e sempre meno per un reale bisogno

Il nuovo trend è il fenomeno dell'emotional commerce: ecco come le aziende lo stanno sfruttando

L’e-commerce italiano continua a crescere e si prepara a entrare in una nuova fase di maturità. Secondo le stime di Grand View Research, il mercato nazionale raggiungerà entro il 2030 un fatturato di 148,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo del 18,9 per cento. Un’accelerazione che conferma come il commercio digitale non sia più soltanto un canale alternativo di vendita, ma una componente strutturale dell’economia e dei consumi nel Paese. La crescita italiana si inserisce in un contesto globale estremamente dinamico che, secondo Statista, supererà i 5 trilioni di dollari entro il 2030, con circa 4 miliardi di utenti online. Ma se fino a pochi anni fa la competizione si giocava soprattutto su prezzo, logistica e assortimento, oggi il focus si sta spostando sempre più sull’esperienza dell’utente. La capacità dei brand di creare relazione, fiducia ed empatia con i consumatori.

Come cambia il modo di comprare online

I consumatori scelgono quindi sempre più spesso brand capaci di trasmettere autenticità, creare coinvolgimento e costruire un rapporto di fiducia nel tempo. È il fenomeno dell’emotional commerce, il nuovo trend che sta trasformando il commercio digitale in un’esperienza sempre meno razionale e sempre più legata alla sfera emotiva. Le aziende stanno quindi spostando l’attenzione dalla semplice vendita alla costruzione di una relazione con il cliente dalla qualità della comunicazione e dalla relazione instaurata con il brand.

La nuova competizione si gioca sulla fiducia

Questi temi sono stati al centro dell’edizione Spring del Richmond E-Commerce Forum di Rimini, che ha riunito manager, aziende e operatori del digitale per analizzare le nuove evoluzioni del mercato digitale. Ad aprire l’evento è stato il regista Gabriele Muccino, che ha evidenziato il ruolo della narrazione nella costruzione del legame tra brand e pubblico. Una visione condivisa anche dagli operatori del settore. «L’e-commerce sta vivendo una trasformazione profonda: oggi non basta più offrire un buon prodotto o un servizio efficiente. I brand che crescono sono quelli capaci di creare relazione, fiducia ed empatia lungo tutto il percorso di acquisto», ha spiegato Claudio Honegger, co-fondatore e amministratore di Richmond Italia. Un passaggio che potrebbe ridefinire le strategie dei brand nei prossimi anni e cambiare profondamente il modo in cui le aziende comunicano, vendono e costruiscono valore online.