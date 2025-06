Il video dei missili iraniani che sbucano da un tunnel è generato con l’Intelligenza Artificiale

La scena presenta diversi errori tipici dell'AI generativa

Durante i bombardamenti tra Iran, Israele e Stati Uniti, sono circolate diverse immagini false, in alcuni casi generate con l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Una clip, in particolare, mostra una colonna di mezzi che emergerebbe da un tunnel non meglio precisato in Iran, trasportando quelli che sarebbero pericolosissimi missili iraniani. Tuttavia, la scena risulta essere falsa.

Per chi ha fretta

Non c’è alcun riscontro nei media iraniani riguardo questa fantomatica colonna di mezzi.

La scena presenta diverse anomalie, a partire dalle bandiere nei mezzi che cambiano o che non riguardano l’Iran.

Il terreno sembra rimodellarsi, cambiando la forma delle rocce senza alcun motivo. Si tratta di un classico errore dell’Intelligenza Artificiale.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

La parte iraniana sostiene che una colonna missilistica iraniana abbia lasciato un tunnel nella montagna

In certi casi, vengono condivisi i reel pubblicati da account stranieri. In questo caso, troviamo la seguente scritta in urdu: «Abbiamo l’equipaggiamento per combattere per tre anni e mezzo. Comandante militare iraniano» (presente anche su Youtube).

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale nel video

Osservando attentamente i fotogrammi del video, si notano chiaramente diversi errori riconducibili alla generazione tramite Intelligenza Artificiale. Sul primo camion appare una bandiera con tricolore orizzontale che, in un fotogramma, sembra rappresentare quella iraniana, ma poco dopo si trasforma inspiegabilmente nella bandiera italiana. Su un altro mezzo compare una bandiera del tutto estranea all’Iran, mentre quella sul secondo veicolo sembra più simile a quella austriaca. Inoltre, i sassi visibili in basso a destra, lungo il bordo della strada, si muovono in modo innaturale, cambiando forma e posizione da un fotogramma all’altro.

Conclusioni

Il video non è affatto originale e non mostra realmente una colonna di missili iraniani “sbucati” fuori da un tunnel. Si tratta di una clip generata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Del video se ne sono occupati i colleghi di Facta e di Newtral.

