Il falso documento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian che annuncia le sue dimissioni

Oltre a non esserci alcun riscontro, la firma è identica a un documento del 2024

Circola un presunto documento firmato dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, nel quale annuncerebbe le sue dimissioni dalla guida del Paese a seguito dei bombardamenti ordinati da Donald Trump contro l’Iran. Non esiste alcun riscontro ufficiale riguardo a queste dimissioni, ma chi condivide l’immagine è convinto della sua autenticità. In realtà, si tratta di un falso realizzato ad arte.

Per chi ha fretta

Non c’è alcun riscontro nei canali ufficiali iraniani.

La vicenda non viene nemmeno riportata dai media, iraniani o internazionali.

Il documento risulta artefatto e riprende la firma da un altro del 2024.

Analisi

L’immagine del documento viene condivisa con il seguente testo:.

CAMBIO DI REGIME IN IRAN urgente in Iran

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian annuncia

le sue dimissioni dal potere Ha affermato: “Dopo la guerra lanciata da America e Israele contro l’Iran e la perdita di controllo del Paese, annuncio le mie dimissioni dalla presidenza iraniana”. L’Iran sta crollando. Ecco il testo del messaggio sopra

Nessun riscontro sui siti ufficiali iraniani

Una decisione di tale portata sarebbe stata riportata dalle principali testate internazionali, oltre che dai media e dai siti istituzionali iraniani. Sul sito ufficiale del presidente, President.ir, non vi è alcuna traccia delle presunte dimissioni di Masoud Pezeshkian.

La firma identica presente in un altro documento

In rete è possibile reperire vari documenti autentici firmati dal presidente iraniano, come quello pubblicato da Etemadonline.com, relativo a un decreto di nomina.

Attraverso un’ulteriore ricerca inversa è emerso un documento simile, risalente al luglio 2024, in cui la firma risulta praticamente identica a quella presente nel falso documento di dimissioni.

Vediamo un rapido confronto tra le firme dei tre documenti (i primi due originali, il terzo quello falso).

Come si può osservare, la firma del documento datato 2024 è pressoché identica (nei tratti, nelle sbavature e nei segni) a quella riportata nel documento falso. È evidente che la firma sia stata copiata da quel documento autentico e incollata in quello contraffatto.

Conclusioni

Il documento che circola online non è originale e non è stato realmente firmato dal presidente iraniano per annunciare le proprie dimissioni.

