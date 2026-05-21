La “prova” della folla enorme anti-immigrazione a Londra? Un’immagine creata dall’intelligenza artificiale

Oltre ad essere generata con l'AI, circolava prima della manifestazione

Sui social circola un’immagine che mostra un’enorme folla con bandiere britanniche, presentata come prova della massiccia partecipazione alla marcia “Unite the Kingdom” del 16 maggio 2026 a Londra. L’immagine è falsa ed è stata generata con l’intelligenza artificiale. Inoltre, circolava online già settimane prima della manifestazione.

Per chi ha fretta

L’immagine viene spacciata per una foto della marcia anti-immigrazione di Londra del 16 maggio 2026.

L’analisi con lo strumento SynthID di Google ha rilevato la filigrana digitale invisibile che identifica i contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale di Google.

Una versione ad alta definizione della stessa immagine era già stata pubblicata su X il 22 aprile 2026, oltre tre settimane prima della manifestazione. Versioni precedenti risalgono almeno a febbraio 2026.

La marcia del 16 maggio è un evento reale, documentato da foto e video autentici. Ma questa immagine non c’entra nulla.

Il contesto: la marcia del 16 maggio a Londra

La manifestazione “Unite the Kingdom” del 16 maggio 2026 è un evento reale e ampiamente documentato. Secondo la Metropolitan Police di Londra, hanno partecipato circa 60.000 persone, con 4.000 agenti dispiegati nella più grande operazione di ordine pubblico degli ultimi anni. Lo stesso giorno, nel centro di Londra, si è tenuta anche una marcia separata in solidarietà con il popolo palestinese. Della marcia esistono foto e video autentici, ripresi da testate internazionali, mentre l’immagine circolata sui social non fa parte di quella documentazione.

Il post virale

Su Facebook è stato condiviso un post con l’immagine di una folla sterminata che sventola bandiere del Regno Unito, accompagnata dal testo: «Questa foto è la PROVA che i patrioti britannici rivogliono il loro paese… Keir Starmer non è pronto per questo».

Il messaggio suggerisce che la foto ritragga i partecipanti alla marcia “Unite the Kingdom” organizzata a Londra il 16 maggio 2026 dall’attivista anti-immigrazione Tommy Robinson (pseudonimo di Stephen Yaxley-Lennon).

La prova: l’immagine è generata con l’intelligenza artificiale

L’analisi dell’immagine con lo strumento SynthID di Google ha rilevato la presenza della filigrana digitale (watermark) invisibile incorporata nei contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale di Google, come Imagen per le immagini o Gemini.

L’immagine circolava molto prima

C’è un altro elemento decisivo: l’immagine esisteva già prima della marcia. Una versione ad alta definizione era stata pubblicata su X il 22 aprile 2026, oltre tre settimane prima della manifestazione del 16 maggio. Il post, inoltre, era in spagnolo.

Conclusioni

L’immagine condivisa come “prova” della partecipazione alla marcia anti-immigrazione di Londra del 16 maggio 2026 è falsa ed è stata generata con l’intelligenza artificiale, come confermato dal watermark SynthID rilevato nell’analisi. Soprattutto, circolava online già settimane prima dell’evento.

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