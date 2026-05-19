La moglie di Zelensky sta per essere arrestata? La notizia falsa costruita dalla propaganda russa

NABU e SAP hanno smentito la fake news basata su fonti anonime russe citate dall'agenzia di Stato RIA Novosti

Sui social circola la notizia secondo cui l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) e la Procura specializzata anticorruzione (SAP) starebbero preparando l’arresto di Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky. Di fatto, la notizia è priva di fondamento. Infatti, entrambe le istituzioni ucraine hanno smentito ufficialmente, dichiarando di non aver avviato alcuna azione processuale nei confronti di Zelenska. Il claim nasce dall’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, che cita anonime «fonti delle strutture di sicurezza russe», dunque non ucraine. La notizia sfrutta il contesto delle reali indagini anticorruzione in corso in Ucraina contro l’ex entourage di Zelensky per confezionare un claim fabbricato e attribuirlo alle stesse istituzioni che lo smentiscono.

Per chi ha fretta

La notizia dell’imminente arresto di Olena Zelenska da parte del NABU e della SAP è falsa.

La fonte originaria è RIA Novosti, agenzia di stampa statale russa, che cita «fonti delle strutture di sicurezza russe» anonime.

Sia il NABU sia la SAP hanno smentito ufficialmente sui propri canali Telegram, dichiarando che non stanno conducendo alcuna azione processuale nei confronti di Zelenska.

In Italia la notizia è stata rilanciata, ad esempio, dalla pagina Facebook DentroLaNotizia Roby Master, dall’account X di Vincenzo Lorusso (Donbass Italia, collaboratore di RT) e dalla pagina Facebook «Themis & Metis».

La notizia e la sua origine

Il 17 maggio 2026 l’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti ha diffuso la notizia secondo cui il NABU e la SAP starebbero «completando un’indagine» nei confronti di Olena Zelenska e avrebbero «ampi motivi per arrestarla». La fonte citata da RIA Novosti non è ucraina, trattandosi di anonime «fonti delle strutture di sicurezza russe». In altre parole, sono fonti di sicurezza russe a raccontare cosa starebbero facendo le istituzioni anticorruzione ucraine.

La falsa notizia è stata immediatamente ripresa da altri media statali e filorussi, come Topwar, parlando di un presunto trasferimento di Zelenska a Londra, di trattative di Zelensky con partner occidentali e persino il suggerimento di un divorzio da parte dei suoi consiglieri.

La smentita ufficiale del NABU e della SAP

Lo stesso giorno, entrambe le istituzioni chiamate in causa hanno smentito in modo chiaro ed esplicito. Il NABU ha pubblicato un comunicato sul proprio canale Telegram ufficiale in cui dichiara che le informazioni diffuse dai media russi e filorussi «non corrispondono alla realtà» e che l’ufficio «non sta compiendo alcuna azione processuale» tra quelle menzionate. Il comunicato definisce la notizia parte di «una campagna sistematica di disinformazione da parte dello Stato aggressore, finalizzata a screditare le istituzioni ucraine, minare la fiducia negli organi anticorruzione, destabilizzare la situazione socio-politica e indebolire l’unità dell’Ucraina nelle condizioni della guerra su vasta scala».

La SAP ha pubblicato un comunicato analogo, sempre su Telegram, in cui dichiara che le notizie diffuse dalla «propaganda del Paese aggressore» su presunte azioni processuali contro la moglie del presidente «non corrispondono alla realtà», aggiungendo che «la propaganda russa non è la prima volta che tenta di utilizzare le indagini anticorruzione per destabilizzare il nostro Paese dall’interno».

La diffusione in Italia

La notizia è arrivata anche in Italia attraverso diversi canali. La pagina Facebook «DentroLaNotizia Roby Master» ha pubblicato un reel che rilancia il claim: «ENORME! L’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e la Procura speciale anticorruzione (SAP) dell’Ucraina si stanno preparando all’arresto della moglie di Zelensky, Olena».

Su X, Vincenzo Lorusso, collaboratore di RT (Russia Today), fondatore del canale Telegram «Donbass Italia» e residente a Lugansk, ha pubblicato un post in cui riporta la notizia di RIA Novosti specificandone l’origine e aggiungendo in chiusura che «la notizia non risulta accompagnata da una conferma pubblica diretta da parte delle autorità ucraine competenti».

Conclusioni

La notizia secondo cui il NABU e la SAP starebbero preparando l’arresto di Olena Zelenska è falsa. Entrambe le istituzioni ucraine direttamente chiamate in causa hanno smentito ufficialmente, dichiarando di non condurre alcuna azione processuale nei confronti della moglie del presidente. Il claim si basa esclusivamente su fonti anonime russe citate dall’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, non su fonti ucraine, e si inserisce in quello che le stesse istituzioni ucraine definiscono una «campagna sistematica di disinformazione» da parte della Russia.

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