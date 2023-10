Le foto alterate di Giorgia Meloni e Manlio Messina pubblicate su Dillinger

Dopo i servizi di Striscia la notizia su Andrea Giambruno e l’annuncio pubblico da parte di Giorgia Meloni sulla loro separazione, la testata giornalistica Dillinger pubblica una serie di scatti fotografici che farebbero intendere un legame tra il Presidente del Consiglio e un altro uomo. Il nome riportato è quello di Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia. Sfogliando la galleria, ci siamo trovati di fronte ad alcune stranezze che ci hanno fatto insospettire.

Per chi ha fretta

Su un totale di 5 fotografie, due risultano ritoccate eliminando una terza persona.

Una terza fotografia risulta ritagliata, escludendo altre persone.

Risultano non ritoccate o modificate solo due foto, alle quali va dato il contesto.

Analisi

«Da Catania arriva una voce. La premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell’Isola. Bello, bravo e in gran carriera. E se fosse proprio lui ad aver riportato l’amore nel cuore spezzato della premier?». Così introduce l’articolo la redazione di Dillinger sul proprio sito pubblicando cinque scatti fotografici che ritraggono il deputato e il Presidente del Consiglio. A quanto tempo fa risalgono? In quale contesto sono state scattate? Vi spieghiamo nel dettaglio perché alcune risultano ritoccate.

La foto ritoccata al ristorante

Sfogliando la galleria Instagram di Dillinger, nella quarta foto riscontriamo delle anomalie. In alto a sinistra, sui capelli di Giorgia Meloni è presente uno strano alone. Poco sopra, lo sfondo sembra ripetersi: la linea nel muro non pare proseguire in linea dritta, andando improvvisamente verso l’alto. Non solo: ci sono tre punti, presenti in quel punto e non nel resto del muro.

Abbiamo sottoposto la foto scaricata dal sito di Dillinger al tool online FotoFlorensics per valutare il grado di errore ELA (The Error Level Analysis), utilizzato in altre occasioni da Open Fact-checking per riscontrare eventuali anomalie e segni di fotoritocco. Secondo il tool, l’area sospetta riscontra delle anomalie.

Sfogliando la galleria fotografica della pagina Facebook di Manlio Messina, troviamo la stessa identica foto pubblicata lo scorso 26 maggio, ma con un particolare in più: una terza persona che risulta rimossa nella foto pubblicata da Dillinger.

Come possiamo vedere dalla seguente gif, le due foto corrispondono.

Il punto che si ripete sullo sfondo? Eccolo, in alto sopra Giorgia Meloni. Risulta evidente che sia stato utilizzato uno strumento di fotoritocco (su Photoshop il “timbro clone“) per clonare l’area al fine di coprire il volto della terza persona ritratta. Quest’ultima risulta essere Carlo Auteri, taggato in un post successivo nella pagina di Manlio Messina.

La foto ritoccata davanti a un parcheggio

Anche la prima foto della galleria L’originale la troviamo pubblicata in un post del 29 agosto 2022 nella pagina Facebook di Manlio Messina. Troviamo anche la seconda foto della galleria, ma ne parleremo dopo. L’evento legato al post riguardava la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre 2022.

Anche qui il tool online FotoFlorensics ci indica delle anomalie nel lato destro della foto, proprio quello dove manca una terza persona ritratta nella foto originale.

Attraverso la seguente gif potete notare l’opera di modifica. Viene eliminato il colletto della camicia della persona a destra, così come il suo volto.

Al posto del volto della persona a destra è stato aggiunto del terreno, l’auto sembra stata allungata in malamente e composto parte del palo della luce. Se non ci fossero elementi che ricordano l’utilizzo dello strumento “clone” dei programmi di fotoritocco, si potrebbe pensare all’utilizzo di un tool d’intelligenza artificiale di bassa qualità.

La foto tagliata

La seconda foto della galleria Instagram risulta tagliata. Rispetto all’originale mancano due persone che escono dalla porta di un albergo.

Le uniche due foto non ritoccate

Due sono le foto non ritoccate. Partiamo dalla terza della galleria Instagram, pubblicata da Manlio Messina nella sua pagina Facebook il 27 settembre 2022 a seguito delle elezioni, condivisa poi dalla pagina Fratelli d’Italia Ramacca – CT il 30 settembre 2023.

Concludiamo con la quinta, pubblicata il 15 gennaio 2023 da Manlio Messina per augurare buon compleanno a Giorgia Meloni.

Le foto da una chat Whatsapp

Le foto caricate sul sito di Dillinger hanno tutte un nome file quasi identico:

Che cosa indicano questi nomi file? Chi ha caricato le foto nel server di Dillinger le ha scaricate da una chat Whatsapp nel pomeriggio del 20 ottobre 2023. Non sappiamo chi abbia inviato quelle foto all’autore dell’articolo o al suo interlocutore. I protagonisti della chat Whatsapp potrebbero essere stati ingannati da qualcuno che le ha ritoccate e tagliate, con il presumibile scopo di renderle utili per diffondere una narrazione sui due protagonisti degli scatti.

