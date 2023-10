Giambruno non andrà in onda per una settimana, la reazione a Mediaset: che cosa rischia ora

Dopo Giorgia Meloni, forse anche Mediaset è pronta a mollare Andrea Giambruno. Negli uffici di Cologno Monzese, scrive il Corriere, è in corso una verifica per valutare se il conduttore di Rete 4 ed ex compagno della premier abbia violato il codice etico aziendale. Se così fosse, potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali. E non è escluso anche un allontanamento dall’azienda. Nel frattempo, dopo l’assenza di ieri per un convegno a Pavia, pare che Giambruno non condurrà il suo Diario del Giorno almeno fino alla fine della prossima settimana. A scatenare le polemiche di questi giorni, culminate nell’annuncio della premier della fine della sua relazione sentimentale con Giambruno, sono stati due servizi trasmessi da Striscia la Notizia. Nei fuorionda del programma satirico di Canale 5 si vede e si sente il conduttore di Rete 4 fare commenti sessisti rivolti ad alcune colleghe e assumere un comportamento decisamente inappropriato per un luogo di lavoro. «Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?», domanda il giornalista. E a rispondergli è una voce femminile: «L’hai già fatto». O ancora: «Sai che io e X (il nome è stato censurato da Striscia) abbiamo una tresca? – chiede Giambruno -. Lo sa tutta Mediaset, ma stiamo cercando una terza partecipante, facciamo i threesome».

Credits foto: ANSA/Matteo Bazzi | L’ingresso di Mediaset a Cologno Monzese (15 dicembre 2017)

