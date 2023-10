Altro fuorionda di Giambruno perfino a un convegno. All’assessora FdI: «Sono terrorizzato qualunque cosa io faccia» – Il video

Il giorno dopo il fuori onda di Striscia la Notizia Andrea Giambruno non è andato in onda con il suo Diario del Giorno su Rete 4 per moderare un convegno sul turismo a Pavia. Ma anche lì gli è andata male e i microfoni che lui pensava spenti prima di iniziare hanno captato un altro audio “rubato”. Al suo fianco il compagno di Giorgia Meloni aveva l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, già capogruppo di Fratelli di Italia in consiglio regionale. Giambruno con galanteria le offre un bicchiere d’acqua in attesa dell’inizio del convegno. E inizia a sfogarsi, con chiaro riferimento a quanto accaduto la sera prima: «Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione…».

Barbara Mazzali, assessora al Turismo della Regione Lombardia

L’assessora Mazzali ha provato a confortare Giambruno, facendogli qualche complimento: «magari da dentro no, ma per chi guarda dal di fuori anche tu hai una tua leadership». Giambruno sembra condividere: «Sì…», e lei prosegue: «quindi anche questo ci sta nel tuo personaggio…». Il conduttore di Mediaset incassa il complimento, ma prosegue a raccontare la sua pena: «Sì, ma la cosa che ti dà noia è che ti vogliano fare passare per…». Ecco, qui la frase viene interrotta da un tecnico di sala che avvisa Giambruno e l’assessora che avevano i microfoni aperti, quindi intercettabili da altri. E li chiude. Non sapremo mai come sia proseguito lo sfogo di Giambruno, che pure è continuato per lunghi minuti fino a quando non è iniziato il convegno. E dopo due ore di tavola rotonda è ripreso fitto fitto- questa volta in piedi sorseggiando un calice di spumante- durante una pausa dei lavori in cui Giambruno ha confessato alla Mazzali tutte le sue pene del momento.

