Mammucari dopo l’intervista interrotta a Belve: «Avevo paura che, nonostante gli accordi, avrei dovuto parlare della mia famiglia»

Il conduttore televisivo a Rtl parla dello scontro durante il programma di Francesca Fagnani: «Il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio»

«Francesca Fagnani è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio». È un Teo Mammucari meno fumantino quello che parla a Rtl. Il conduttore televisivo è ritornato sulla lite con Francesca Fagnani durante la puntata di Belve che lo vedeva protagonista e che è andata comunque in onda il 10 dicembre nonostante lui abbia lasciato lo studio dopo 19 minuti. Mammucari ha provato a spiegare le sue ragioni: «Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile».

Mammucari: «Sono umano, con le mie fragilità»

Mammucari ammette di aver sbagliato: «Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto». Non ha però rinunciato a motivare la sua uscita di scena che ha scatenato non poche polemiche: «Sono un artista, un presentatore, un “mattatore”, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze».

«Avrei dovuto gestire la situazione diversamente»

«Da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente», ribadisce Mammucari. Ma ha deciso comunque di andare via per «proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato a scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà». È convinto che Fagnani «non avrebbe mai affrontato quella tematica (e in effetti la conduttrice non ha fatto nessuna domanda in merito ndr) ma la paura era troppo forte».