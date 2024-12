Tina Cipollari a Belve: «Il ruolo di opinionista l’ho inventato io». La frecciata a Gemma Galgani: «Chi non mi ama conduce una vita triste» – Il video

L'intervista di Francesca Fagnani nella quarta puntata del programma: «Nessun potrà raccogliere la mia eredità, sono unica»

«Il mestiere di opinionista l’ho inventato io. Dopo di me? Basta, nessuno può prendere il mio posto neanche se mi clonano. Ho delle caratteristiche che non trovi in nessun’altra persona. A partire dalla mia autoironia, poi la mia simpatia, la mia intelligenza». Certo non fa difetto di autostima Tina Cipollari, popolare opinionista di Uomini e donne su Canale 5 da oltre 20 anni, nell’intervista di Francesca Fagnani i in onda su Rai 2 per Belve. Nella stessa puntata in cui è ospite anche l’attrice Valeria Bruni Tedeschi, raconta il suo rapporto con il pubblico: «Non mi sento trash sono popolana, popolare: appartengo al popolo». E spiega che tra gli attuali personaggi televisivi nessuno può eguagliarla: «Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate. Non ce ne è uno che mi piace, hanno tutti paura».

La rivalità con Gemma Galgani

Tra i momenti più intensi, il ricordo di quando si parlò di un suo licenziamento da Mediaset. Lei lo apprese dai giornali e scrisse un post, che venne interpretato come un messaggio contro Pier Silvio Berlusconi. «Ho chiamato in redazione e ho detto: “Scusate, potevate dirmelo!”. E loro mi hanno risposto: “Ma che dici?”», racconta ora, parlando anche del messaggio che terminava con “un caro saluto a Pier Silvio”, «un saluto un po’ frainteso, fu visto come una sfida. Era invece solo un “caro” a Pier Silvio, che personalmente non conosco. L’azienda non mi ha fatto comunque arrivare apprezzamenti o critiche. Cosa pensano di me? Secondo me bene, altrimenti non sarei lì da 24 anni». Durante la sua carriera è diventata iconica la rivalità con Gemma Galgani. Anche per lei, indirettamente, ha un messaggio: «Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste».