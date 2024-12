Belve, Teo Mammuccari posta i vocali di Francesca Fagnani. Poi cancella tutto – Il video

I messaggi su Whatsapp e l'ironia dell'attore: «Ora capisco perché la amo»

L’attore Teo Mammuccari ha pubblicato su Instagram alcuni messaggi vocali che si è scambiato con Francesca Fagnani dopo la lite a Belve. Poi ha cancellato tutto. Ma il video è rimasto online. «Oh Teo scusami il disturbo, ti mando un messaggio perché starai cenando. Ci ho pensato, siccome è un’edizione bella e secondo me tu sei giusto per Belve, ma vogliamo farla senza…», dice il primo vocale che viene interrotto. «Ehh quindi se ti va domani mattina ti faccio chiamare dalla produzione. Ci vediamo in settimana, ti faccio chiamare da Salvatore», è un altro spezzone.

Alla fine l’attore commenta: «Che carina. Io capisco perché la amo questa donna». Mammuccari avrebbe lasciato lo studio «irritato» dopo la registrazione. È la prima volta che accade. Anche l’ex moglie di Mammucari, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram, ha commentato la vicenda: «Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade». Per la cantante Noemi – grande amica di Francesca Fagnani – la reazione del comico-conduttore è stata semplicemente ”incommentabile” mentre il rapper Frankie hi-nrg mc ha aggiunto un pizzico di sarcasmo al dibattito social: «Mammuccari lo ha già detto che lavora e che è un professionista nel proprio lavoro? Nell’ultimo minuto intendo…».