L’intervista (interrotta) di Teo Mammucari con Francesca Fagnani a Belve. «France fermiamoci, mi stai facendo passare per un co****ne» – Il video

Storia di dieci minuti di tensione: dalla paura delle domande fino al "lei" della conduttrice

Come promesso ecco l’intervista burrascosa di Teo Mammucari a Francesca Fagnani a Belve. Lo showman, irritato dalle domande, si è alzato ed ha abbandonato lo studio, andandosene via. Un gesto eclatante, che ha sorpreso il pubblico, intervenuto con un lungo applauso di sostegno verso Fagnani.

Mammucari ha chiesto di partecipare a Belve due volte. Eppure, nonostante quell’entusiasmo al suo ingresso in sala si percepiva già la tensione dello showman. «Ma perché li metti tutti al buio?», chiede l’ospite facendo lui le domande. «Perché parli con me, non con il pubblico», invita la conduttrice. «E falli uscì allora», dice Mammucari. «Ma io non sono giusto per questo posto», spiega lui. «Ma lei si è proposto, quindi un po’ giusto sarà», chiosa Fagnani. «Lei?», insiste Mammucari. Da lì in poi la situazione diventa incandescente. Che belva si sente? «Dipende da che domanda che fai, cambierò belva ad ogni domanda», insiste Mammucari. Fagnani alla fine si fa dare del tu. E chiede perché Mammucari voleva tanto andare a Belve. «Perché sei brava, sei intelligente, ti seguo. Però ho capito che gli argomenti sono seri, mi da del lei e io non sono a mio agio. Mi piacerebbe esser più confidenziale, come siamo stati nei camerini», spiega il conduttore che sembra aver paura delle domande della Fagnani ancora prima che queste vengano poste. La conduttrice prova a metterlo a suo agio, ma nulla. L’intervista prosegue, non senza le critiche, a tratti, dell’ospite. «Sono preoccupato», insiste il conduttore. «Ma se lo scordi del lei», spiega la collega. «Di lei si dice… no. Ma una cosa bella me la dici?», insiste Mammucari. «Non sia così permaloso, si rilassi è un ritratto», replica lei. «Ma io non sono Flavia Vento». E poi sbotta: «France fermiamoci, non è giusto. Mi stai facendo passare per un coglione, pieno di me…». E poi, dopo alcune domande, Mammucari va via e se ne va: «Poi monti tutto, registrato. Ma poi arrivi in camerino mi dici “Teo” come stai, poi mi dai del lei…». «Perché in questo studio si dà del lei», insiste Fagnani. Lui se ne va, con tanto di Vaffa finale.