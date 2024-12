Belve, Elena Sofia Ricci e la violenza subita da bambina: «Brutto e doloroso. Mi proteggevo con un foglio da disegno sulle gambe» – Il video

Il racconto alla conduttrice Francesca Fagnani: «Tra abbandoni e maltrattamenti sento che il maschile mi debba qualcosa»

«È stato talmente brutto e doloroso. Cercavo di proteggermi con un foglio da disegno sulle gambe». Con queste parole l’attrice Elena Sofia Ricci racconta gli abusi subiti da piccola, a 12 anni. «Tra abbandoni e maltrattamenti sento che il maschile mi debba qualcosa», racconta in un’intervista che andrà in onda stasera a Belve, su Rai2. Un colloquio con la conduttrice Francesca Fagnani in cui racconta anche le sue fragilità. «Qual è l’inferno peggiore che ha vissuto?» chiede Fagnani. «Avevo molti alcolisti in famiglia e bere molto era la normalità. Da ragazza delle volte ho alzato un po’ il gomito». «Quando ha capito che era andata oltre con l’alcol», domanda Fagnani. «Una mattina davanti allo specchio ho detto: mio Dio mi sto trasformando in quello che non mi piace della mia famiglia di origine». Sul sequel dei Cesaroni l’attrice racconta: «Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto». E sulle parole di Claudio Amendola “lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie” Sofia Ricci chiosa con un sorriso: «Se aleggio da morta mi secca un pochino sinceramente. Mi piacerebbe saperlo».