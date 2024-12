La lapidaria risposta di Flavia Vento: «Io non sono mica Teo Mammucari»

La showgirl, intervistata nel programma "Donne al bivio" sta valutando se agire per vie legali contro la battuta del conduttore a Belve: «Lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto»

Flavia Vento ha lavorato con Teo Mammucari nel programma “Libero“, dove negli anni 2000, interpretava la “valletta sotto il tavolo”. Suo malgrado è stata tirata in mezzo dall’ex collega che, durante una tormentata intervista a Belve da Francesca Fagnani ha sbottato: «Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa». Una frase che non è passata inosservata. E a cui la showgirl ha reagito. Prima con un post su X: «Scusa Teo ma in che senso hai detto ieri a Belve Io non sono mica Flavia Vento?» E infine la stilettata, finale: «Io non sono mica Teo Mammucari».

Io non sono mica Teo Mammucari #belve — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 12, 2024

La showgirl, secondo quanto riporta Fanpage, ha minacciato vie legali. Intervistata a “Storie di donne al bivio”, programma che andrà in onda mercoledì sera 18 dicembre su Rai2 ha dichiarato: «Io credo che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto». E ancora: «Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mammucari. Dicendo a Francesca Fagnani ‘non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro’, mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale».