Striscia la notizia non molla il caso Giambruno, atteso un nuovo servizio: l’ipotesi di nuovi fuorionda

Striscia la notizia ha intenzione di tornare con un terzo servizio sulla vicenda di Andrea Giambruno. Il tg satirico di Antonio Ricci non si ferma anche dopo la rottura annunciata dalla premier Giorgia Meloni, che sui social ha confermato di aver chiuso la relazione con il suo compagno. Una decisione arrivata proprio dopo due servizi di Striscia e diversi fuorionda di Giambruno, che nelle pause della diretta di Diario del giorno su Rete4 si lasciava andare a commenti e apparenti molestie nei confronti delle colleghe. Dopo la rottura annunciata da Meloni, era stato Ricci a commentare la vicenda con una frase lapidaria: «Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere». Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, il tg satirico avrebbe a disposizione altri fuorionda che riguardano Giambruno. Al momento però non è ancora stato chiarito se da Striscia la notizia arriveranno solo dei commenti sulla vicenda o se verranno svelati nuovi video carpiti dietro le quinte della trasmissione di Rete4. Giambruno intanto si è autosospeso dalla conduzione del programma, come hanno confermato da Mediaset. Sul caso del giornalista sarebbe in corso una «valutazione di tutti i fatti», che potrebbe portare anche all’apertura di un’azione disciplinare nei suoi confronti.

