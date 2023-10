Striscia La Notizia, Antonio Ricci sulla rottura tra Meloni e Giambruno: «Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere»

«Meloni? Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere». Così, lapidario e senza alcuna remora, Antonio Ricci, autore di Striscia La Notizia, commenta i servizi andati in onda in questi giorni sulle frasi imbarazzanti dette fuorionda da Andrea Giambruno. La presidente del Consiglio poche ore fa ha annunciato su Instagram la fine della relazione con il conduttore di Rete 4, precisando che il rapporto era già lacerato da tempo, ma che ora è arrivato il momento di prenderne atto. Non un momento casuale, se si considera lo scandalo originato dalle frasi, in alcuni casi moleste, sentite da tutti gli italiani in televisione e diventate anche un caso politico. Intanto, continuano a uscire diverse indiscrezioni sulla vicenda. Il Corriere della Sera fa sapere che presto potrebbero uscire nuovi filmati con altre battute che imbarazzerebbero il conduttore. E iniziano a farsi strada ipotesi su un possibile allontanamento di Giambruno da Rete 4. Dopo le frasi sullo stupro di Palermo e quelle sui migranti, ora le battute sessiste alle colleghe potrebbero decretare la sua fine definitiva negli studi di Mediaset.

Leggi anche: