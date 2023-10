Il siparietto a Diario del giorno di oggi. Il conduttore che sostituisce Giambruno: «Oggi ci sono io, la prossima settimana si vedrà» – Il video

E’ toccato ad un giornalista storico di Mediaset, Luigi Galluzzo (che lavora per il Biscione da 27 anni) confermare in diretta a Diario del giorno le indiscrezioni delle ultime ore e la decisione presa dai vertici, poi diventate ufficiali anche tramite l’Ansa. All’apertura di Diario del Giorno di oggi, infatti, a condurre lo spazio pomeridiano di Rete 4 c’era proprio Galluzzo e non Andrea Giambruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni oggetto di due puntate di Striscia la notizia per i suoi fuori onda in trasmissione. E a Galluzzo, il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, che era in collegamento, ha chiesto spiegazioni. Galluzzo, molto garbatamente, ha replicato: «Io rispondo che oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà». Di lì a breve è arrivata la notizia che Giambruno è fuori dall’approfondimento pomeridiano «fino alla conclusione degli accertamenti» da parte dei vertici aziendali.

