Il caso Giambruno-Meloni secondo Crozza, la premier: «Io sono Giorgia, sono una pietra». E lui: «Lo sai, sono un istrione» – Il video

Si apre con l’imitazione di Giorgia Meloni l’ultima puntata di Fratelli di Crozza sul Nove, dove Maurizio Crozza avrà presumibilmente dovuto correggere in corsa il monologo dati gli ultimi sviluppi. Dopo l’ultimo fuorionda trasmesso da Striscia la notizia, la premier ha annunciato sui social la separazione dal compagno Andrea Giambruno, giornalista e conduttore di Diario del giorno su Rete4. E lui si è autosospeso per una settimana, in attesa di ulteriori valutazioni. «La relazione finisce qui», con il tono di Darth Vader e la musica in sottofondo della Morte Nera di Star Wars, così la vede Crozza oggi la premier, «ho lasciato le tue cose in strada: la piastra per farti il ciuffo, il regola barba e la crema depilatoria e la carriola per tutti i braccialetti che porti». Nella versione del comico, la premier è furiosa e pensa a quello che potrebbero dirle ai prossimi vertici internazionali: «Il ciuffettino voleva fare le cose a tre, a quattro, pensa al prossimo bilaterale. Con Scholz che me fa’ le battutine: “Ao, semo solo in due, chiamiamo pure Macron e la vecchia?”. Che figura de me**a». Dall’altra parte, il Crozza-Giambruno prova a chiedere scusa: «Devo dire una cosa al Governo, gliela dico qui perché al cellulare non mi risponde più. Governo, amore mio, credimi, non è come sembra. Viviana è solo una collega, e sai come sono fatto io sono un istrione, certo un po’ guascone, a volte arrivo a essere un po’ ca**one».

