Ballando con le stelle, Mariotto minaccia querele per il caso molestie. Carlucci: «Il ballerino Simone ha negato»

Due anni fa un gesto simile costò il posto a Remigi. Ora rischia la sospensione per la fuga

Guillermo Mariotto va dall’avvocato. Lo stilista e giudice di Ballando con le stelle è stato accusato di aver fatto la mano morta sull’inguine di un ballerino. E ha deciso di tutelare la propria immagine. A parlarne è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione. Due anni fa lo stesso gesto costò il posto a Memo Remigi: lui lo fece con la cantante Jessica Morlacchi. Su Instagram, la giurata Selvaggia Lucarelli lo ha difeso: «Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede». E poi c’è la fuga: nell’ultima puntata se ne è andato via, nel mezzo della diretta. La causa sarebbe stata una «tachicardia gastrica», riferisce l’addetto stampa: un malore che gli avrebbe impedito di proseguire. La Rai dovrà decidere se sospendere il giurato e, nel caso, con chi sostituirlo.

Molestie da ridere

Intanto però Milly Carlucci definisce «da ridere» l’accusa di molestie. In un’intervista al Corriere della Sera la conduttrice stigmatizza però la fuga: «All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è andato. Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro…». E ancora: «Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Se penso a lui penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare».

Il rischio

Mariotto ora potrebbe non tornare in giuria: «Mi auguro che non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato». Carlucci però lo assolve sulle presunte molestie: «Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere».