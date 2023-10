Il nuovo fuorionda di Giambruno, a Striscia le proposte hard alle colleghe: «Vuoi unirti a una cosa a tre? Ho già una tresca con lei» – Il video

Nuova serata, nuovo affondo di Striscia la Notizia contro Andrea Giambruno. Il programma satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda questa sera, giovedì 19 ottobre, un nuovo fuorionda che arriva dal dietro le quinte del suo programma su Rete 4, Diario del giorno. E le avances che si sentono pronunciare al conduttore Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni sono ancora più pesanti di quelle che si erano udite nel primo fuorionda, andato in onda ieri sera. Ce n’è per tutti i gusti, e a quanto sembra per più di una delle giovani collaboratrici. «Tu sei fidanzata?», inizia chiedendo Giambruno a una di esse, non prima di aver introdotto la domanda da un chiaro «Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?». La ragazza verso cui si rivolgono le attenzioni del giornalista è forse un nuovo acquisto della redazione, perché Giambruno parte lanciassimo nella “raccolta di informazioni”, tra il serio e il faceto, sulla sua disponibilità. «Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?». Ma anche: «Sei aperturista?». Nel caso il concetto non sia chiaro, Giambruno lo esplicita poco dopo, facendo riferimento anche ad un’altra collega della squadra del programma. «Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome». Fuori dal gergo, il conduttore di Diario del Giorno chiede in sostanza alla sua collaboratrice, tra una risata e l’altra, se sarebbe disponibile a partecipare a un rapporto a tre con lui e un’altra collega. Ma perché no, anche qualcosa di più. «Anche le foursome con ***. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare». La conversazione, che assomiglia molto più a un monologo, si fa sempre più scurrile, tra un riferimento e l’altro alle sco**te cui Giambruno rivolge i suoi pensieri. Bando alle ciance però, il giornalista preme per avere una risposta dalla giovane collega. Insomma, «tu entrerai a far parte del nostro gruppo?». La giovane cerca di sottrarsi col massimo della diplomazia dall’imbarazzo, provando a riportare la questione su un ambito di lavoro: «Quale? Io posso portare la mia competenza». Ma Giambruno non perde di vista l’obiettivo, ed è fiero di condividerlo con i diversi colleghi della redazione. Se non fosse che qualcuno lo allerta, nello scampolo audio, del pericolo di essere registrati anche fuorionda: «Se ti regista Striscia poi vedi…», lo avverte. E lui, cadendo dalle nuvole: «Ma che ho detto raga? Dai, si ride e si scherza, veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle Entrate…». Giambruno già oggi non era in onda a condurre come di regola il programma. E domani?

