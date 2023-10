I fuorionda, le frasi moleste e il post social: così è finita la relazione di 10 anni tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

In pubblico non sembravano esserci rotture all’orizzonte: cos’è successo in questi mesi

«Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto». Con queste parole affidate a un post Instagram Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con il conduttore di Rete 4 Andrea Giambruno. Una storia durata ben dieci anni che ha portato alla luce, sette anni fa, la figlia Ginevra. Le parole della presidente del Consiglio non hanno tono rancoroso, o almeno non nei confronti dell’ex. Diverso è se si considera la frecciata finale – già finita nel mirino delle prime ironie social – dedicata a «tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa» a cui ci tiene a ricordare che «per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Tra le righe la premier fa chiaramente intendere che il rapporto tra i due fosse già lacerato da un bel po’. La decisione di dare un taglio netto arriva, però, in un momento tutt’altro che causale.

I fuorionda e le frasi moleste

In questi giorni sono circolati numerosi fuorionda che hanno catturato alcune frasi di Giambruno. Ultime in ordine di tempo sono state quelle moleste nei confronti di una collega, probabilmente appena approdata in studio: «Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Sei aperturista?», inizia a dirle con insistenza. Non prima di essersi introdotto nella discussione con un «Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?». Una conversazione che ha le caratteristiche di un monologo e che si fa sempre più scurrile e predatoria, nonostante i tentativi vani della collega di riportare la discussione sul piano del lavoro. Una clip poi diventata un caso politico: secondo indiscrezioni, la premier avrebbe chiesto conto dei servizi di Striscia La Notizia a Forza Italia. Il primo fuorionda finito tra le grinfie del telegiornale satirico di canale 5, ha visto coinvolta la giornalista Viviana Guglielmi e il colore della sua camicetta, diventato anche oggetto di meme su Internet. Anche qui lo scambio si è contraddistinto per l’atmosfera imbarazzata con Guglielmi rigida e dagli occhi puntati sul pc di lavoro nella speranza che la discussione finisse il prima possibile.

La facciata pubblica della relazione tra i due

Che la storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno fosse in rotta di collisione è, però, una novità. I due hanno sempre dato un’immagine molto salda del loro rapporto. Sollecitato in un’intervista esclusiva al settimanale Chi sulla possibilità di convogliare a nozze con la premier, il conduttore ha risposto: «Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io». Parole che certamente non fanno trapelare rotture all’orizzonte, o almeno non nel breve periodo. La stessa Meloni non ha mai dato alcun messaggio controverso.

I precedenti

A inizio settembre la premier difese l’ex compagno finito sotto attacco per le sue dichiarazioni dopo lo stupro di Palermo, quando disse durante una puntata di Diario del giorno che «se eviti di ubriacarti, magari eviti di trovare il lupo». Dopo aver contestato l’interpretazione data da chi lo aveva attaccato, Meloni aveva risposto: «Lo attaccate perché vuole bene a me». Tutto idialliaco fino a quando non sono emersi i primi fuorionda imbarazzanti che hanno accompagnato – almeno temporalmente – la scelta di Meloni di chiudere il rapporto con il controverso e ampiamente contestato Andrea Giambruno.

