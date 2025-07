Alessandro Giuli torna sulle polemiche per la sua assenza al Premio Strega: «Io non vado a commentare libri che non ho letto»

Nel 2023, l'ex ministro Gennaro Sangiuliano ammise candidamente di non aver letto i volumi in gara per il premio

Da qualche anno a questa parte, non scorre buon sangue tra il Premio Strega e i ministri della Cultura. Nel 2023, Gennaro Sangiuliano ammise candidamente di aver votato i finalisti senza aver letto alcuno dei libri, finendo per dar vita a uno sketch memorabile con la conduttrice Geppi Cucciari. L’anno successivo, Sangiuliano non si ripresentò. E anche nel 2025, il suo successore Alessandro Giuli ha scelto la stessa strada. «Nessuno mi ha mandato i libri dei finalisti», ha spiegato il ministro motivando la sua mancata partecipazione alla cerimonia finale del Premio Strega, vinto da Andrea Bajani con L’Anniversario.

Una frecciatina a Sangiuliano?

Mentre si trova a Berlino, a margine della conferenza stampa per l’esposizione dei Bronzi di San Casciano, il ministro torna sulla sua assenza e spiega: «Anche io sento la mancanza del Premio Strega, pur stando qui in uno dei posti più belli del mondo». Per Giuli «era del tutto ovvio che un ministro non andasse a commentare dei libri che non aveva avuto modo di leggere». Una frase che forse non nasconde alcuna malizia, ma che in molti hanno interpretato come una frecciatina al suo predecessore, Sangiuliano, sorpreso proprio a partecipare alla scelta del vincitore del Premio Strega senza aver letto i libri in gara.

Perché Giuli non ha ricevuto i libri

Ma perché a Giuli non sono stati inviati i libri in gara per lo Strega? «Forse come ministro, da Amico della Domenica (la giuria del premio – ndr), sono diventato nemico della domenica», aveva suggerito lui nella giornata di ieri. Ma Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione, fornisce una spiegazione alternativa: «Spediamo i libri unicamente alla giuria dello Strega, dalla quale il ministro si è dimesso».

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiugliano, e il suo successore, Alessandro Giuli in una foto di inizio 2024