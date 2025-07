L’idea di Lollobrigida per scongiurare i dazi di Trump: «Vendiamo agli Usa la bresaola fatta con la loro carne»

La soluzione proposta dal ministro dell'Agricoltura: produrre anche in Italia bresaola fatta con carne ormonata, ma solo per il mercato americano

Mancano solo tre giorni alla scadenza della «tregua commerciale» tra Stati Uniti e Unione europea. Washington e Bruxelles negoziano da tempo su un’intesa, che al momento sembra ancora lontana, al punto che nel rush finale dei negoziati Donald Trump è arrivato a minacciare dazi al 17% su tutti i prodotti agricoli europei. Una percentuale del genere avrebbe un impatto tutt’altro che trascurabile sulle imprese agricole italiane. Come fare, dunque, per andare incontro alle richieste dell’amministrazione Usa e trovare un compromesso che vada bene a entrambe le parti?

Lollobrigida e i dazi di Trump

Una soluzione, forse contorta ma sicuramente curiosa, la suggerisce Francesco Lollobrigida. Ospite del Forum in Masseria, il ministro dell’Agricoltura ha ribadito che «a noi serve vendere di più negli Stati Uniti, vogliamo crescere negli Usa, vogliamo anche avere agevolazioni per rapporti di carattere esclusivo». Peccato che ad oggi le importazioni di carne dagli Stati Uniti siano frenate dai regolamenti europei, che vietano l’ingresso nel mercato di carne ormonata. Su questo, assicura Lollobrigida, è giusto che Bruxelles non faccia alcuna concessione, anche perché «sulla salute non si transige».

Il suggerimento sull’export di bresaola

Eppure, c’è una scorciatoia che si potrebbe prendere in considerazione. Spiega Lollobrigida: «Noi non possiamo accettare carne ormonata dagli Stati Uniti ma ci sono delle importazioni vincolate». Per spiegare il suo ragionamento, il ministro in quota Fratelli d’Italia fa un esempio molto concreto: «Nel caso della bresaola, importiamo il 90% di carne per produrla. Se la importiamo dagli Stati Uniti, la possiamo poi produrre per il loro mercato secondo il loro modello alimentare». Insomma, l’Italia potrebbe importare carne ormonata e usarla per fare della bresaola ma destinata ai consumatori americani, e non a quelli europei. In questo modo, forse, si potrebbe convincere Washington ad abbandonare l’ipotesi di dazi sui prodotti agricoli. Anche se poco più tardi lo stesso Lollobrigida non sembra troppo convinto dell’idea di produrre bresaola fatta con carne ormonata: «Io la sconsiglio», precisa il ministro.

Foto copertina: ANSA/Gianluigi Basilietti | Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida