Trump minaccia dazi al 17% sui prodotti agricoli: in salita i negoziati con l’Ue. Bruxelles: «Trattiamo ma siamo pronti al “no deal”»

Secondo il Financial Times, Washington punta a ottenere esenzioni sull'export agricolo verso il Vecchio Continente. Meloni: «Non so come andrà il negoziato»

A pochi giorni dalla fine della “tregua” commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, Donald Trump torna ad alzare i toni e riaccendere lo scontro. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di colpire le esportazioni agricole dei Paesi Ue con dazi del 17%, in una mossa che il quotidiano britannico interpreta come una «drammatica escalation» del conflitto commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Secondo quanto rivelato da alcune fonti anonime, Trump vuole che Bruxelles conceda alle aziende americane esenzioni da alcune regole sulla sicurezza alimentare e riduca il suo surplus commerciale con gli Stati Uniti.

L’Ue si prepara al «no deal»

Mercoledì 9 luglio scade la “tregua” commerciale tra Washington e Bruxelles. Se le due parti non dovessero trovare un accordo, l’Ue si troverebbe costretta a pagare dazi universali su tutte le importazioni verso gli Usa – come annunciato da Trump nel cosiddetto «Liberation Day» – oltre a quelli già in vigore su acciaio, alluminio e automobili. La posizione dell’Ue è la stessa da mesi: puntare a una soluzione negoziale con gli Stati Uniti. «Durante l’ultima tornata di negoziati sono stati compiuti progressi verso un accordo di principio. Dopo aver discusso lo stato dei lavori con i nostri Stati membri, nel fine settimana la Commissione si confronterà nuovamente con gli Stati Uniti sulla sostanza», ha precisato oggi un portavoce dell’esecutivo Ue. Ma lo spettro di un «no deal», ossia di un fallimento delle trattative, è dietro l’angolo. Per questo, spiega sempre il portavoce, «ci stiamo preparando all’eventualità che non venga raggiunto un accordo soddisfacente».

La telefonata fra Trump e Meloni

A intervenire sulla questione è anche Giorgia Meloni, che intervenendo al Forum in Masseria rivela di aver parlato oggi al telefono con Trump sia della situazione in Ucraina che delle trattative sui dazi. E proprio su quest’ultimo punto, la premier ha precisato: «Che cosa accadrà non posso dirlo, la competenza è in capo alla Commissione Ue che sta seguendo la trattativa con gli Usa. Da parte italiana abbiamo lavorato per fare in modo che il rapporto fosse certamente franco ma costante, teso a cercare di risolvere insieme i problemi».

Foto copertina: EPA/Craig Lassig | Il presidente americano Donald Trump