Khaby Lame non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio. Mai avvenuta l’operazione con la società quotata al Nasdaq, che in 4 mesi ha perso il 96,13% del valore

Crollate in borsa le azioni che avrebbero dovuto esplodere grazie all’alleanza con il tiktoker italo-senegalese e con il suo omologo cinese. Mistero su cosa sia accaduto in questi 120 giorni

Khaby Lame non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio scorso. Quel giorno una società quotata al Nasdaq, la Rich Sparkle holdings, aveva annunciato un aumento di capitale da 975 milioni di dollari destinato alla società del tiktoker italo-senegalese con sede nelle Isole Vergini. Alla fine dell’operazione Khaby avrebbe avuto in mano il 40,83% delle azioni di Rich Sparkle Holdings che alla vigilia dell’operazione capitalizzava un miliardo di dollari e avrebbe quindi dovuto raddoppiare il proprio lavoro. Nulla però di quanto annunciato è fino ad oggi avvenuto.

In quattro mesi il titolo del Nasdaq ha perso il 96,13% del valore (2,3 miliardi)

In questi quattro mesi però invece di raddoppiare il suo valore, il titolo della Rich Sparkle holdings, controllato da società cinesi, è precipitato al Nasdaq. Il 15 gennaio scorso dopo l’annuncio aveva toccato il record di 157,89 dollari per azione con una capitalizzazione di 2,368 miliardi di dollari. Il 15 maggio scorso il titolo è sceso a 6,11 dollari per azione con una capitalizzazione di 91,650 milioni di dollari. La società che doveva rendere miliardario Khaby ha invece in soli 120 giorni perso il 96,13% del suo valore in borsa.

Nessuno ha comunicato più nulla sulla operazione con il tiktoker

Alla Sec non è stato comunicato più nulla da Rich Sparkle holdings dopo l’annuncio di gennaio. Allora però fu precisato che l’operazione sarebbe andata in porto solo dopo una due diligence sulla società delle Isole Vergini controllata da Khaby Lame, a patto che emergesse un suo valore non inferiore a 900 milioni di dollari. La società che sarebbe stata apportata in aumento di capitale si chiama Step Distinctive e fra gli azionisti oltre al tiktoker italo-senegalese vede altri soggetti cinesi. Fra questi Xu Xenochon,Nima Wujay, Xu Jiaxuan, Liu Shihao e la Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co, che gestisce alcuni degli influencer-tiktoker più famosi in Cina, come Crazy Little Brother Yang. Non è stato però mai comunicato il risultato di quella valutazione.

Crazy Little Brother Yang

Khaby e il suo omologo cinese avevano accettato di avere un clone fatto dall’IA

Secondo quell’accordo di gennaio l’unione fra Rich Sparkle holdings, Khaby Lame e Crazy Little Brother Yang avrebbe consentito di usare la loro platea da 700 milioni di followers per molte operazioni commerciali con una previsione di fatturato intorno ai 4 miliardi di dollari. Nel comunicato di allora si spiegava: «L’ascesa di Khaby Lame è insolita non perché sia rapida, ma perché viaggia. I suoi contenuti, minimali, senza parole, immediatamente leggibili, fanno ciò che la maggior parte delle celebrità di Internet non riesce a fare: superare le barriere linguistiche e culturali senza bisogno di traduzioni. Oggi, il suo seguito globale ammonta a 360 milioni di persone su tutte le piattaforme, rendendolo uno dei rari creatori in grado di attirare l’attenzione in più regioni importanti contemporaneamente. Lame con l’accordo cederà a Rich Sparkle holdings voce e immagine per sviluppare un suo clone con l’intelligenza artificiale per le vendite on line».