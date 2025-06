Khaby Lame riappare sui social dopo l’arresto negli Usa. La gag con l’asso del calcio brasiliano Neymar che progetta il ritorno in Europa – Il video

Il tiktoker italiano torna in grande stile sui social in un video insieme al calciatore brasiliano Neymar Jr, in cui dribbla il fenomeno brasiliano, salvo poi svegliarsi e rendersi conto che era tutto un sogno

Dopo giorni di silenzio e polemiche, Khaby Lame torna a far parlare di sé, questa volta nel modo che lo ha reso celebre: una gag semplice, silenziosa e diretta che lo vede protagonista insieme alla star del calcio brasiliano Neymar Jr. Il tiktoker italiano dribbla il fenomeno brasiliano, salvo poi svegliarsi e rendersi conto che era tutto un sogno: «È stato un bel sogno…stavo dribblando Neymar. Poi mi sono svegliato e mi ha detto “vammi a prendere dell’acqua”», si legge. La clip ha subito attirato milioni di visualizzazioni, segnando il ritorno ufficiale di Khaby Lame sulla scena digitale dopo una settimana turbolenta. Solo pochi giorni fa, infatti, il giovane era stato arrestato negli Stati Uniti per aver violato i limiti di permanenza previsti dal suo visto. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, il tiktoker si sarebbe trattenuto oltre il periodo consentito, venendo così prima arrestato e poi espulso dagli Stati Uniti.

Il futuro di Neymar

Il video con Khaby Lame potrebbe non essere casuale. L’asso brasiliano, uscito negli ultimi anni dal calcio che conta, prima con il passaggio in Arabia Saudita e poi con il ritorno in Brasile al Santos, potrebbe così voler tornare al centro delle attenzioni del grande pubblico. Nelle ultime ore, infatti, il padre e agente di Neymar ha rilasciato dichiarazioni all’emittente francese L’Équipe, svelando che questa settimana voleranno a Miami per incontrare alcuni club. «Dobbiamo ascoltarli e poi decidere cosa fare. Ci sono club europei interessati, alcuni partecipano alla Champions League… ma anche il mercato brasiliano è molto interessante. Ci sono buone possibilità che resti al Santos. La decisione finale spetta a lui», ha dichiarato il padre del calciatore.