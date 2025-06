Khaby Lame arrestato negli USA? Ecco perché questa storia non regge

Il motore di ricerca dell'ICE non mostra in alcun modo i dati del presunto arresto, intanto l'influencer pubblica alcune storie su Instagram

L’influencer Khaby Lame, cittadino italiano nato in Senegal, è stato arrestato dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) in qualità di immigrato irregolare? Questo è quanto viene sostenuto attraverso diversi post social su X, mostrando uno screenshot della consultazione del sito ufficiale americano dove sarebbero riportati il nome dell’influencer, il numero identificativo della pratica e la detenzione presso l’Henderson Detention Center, Las Vegas. Eppure, molte cose non tornano, soprattutto grazie agli account social di Khaby.

Chi ha diffuso la presunta notizia

La presunta notizia è stata diffusa da account trumpiani, come quello del 18enne Bo Loudon, riportando accuse molto gravi nei confronti dell’influencer. Il giovane americano sostiene, nel suo post su X, di aver scoperto che Khaby Lame abbia addirittura evaso le tasse.

Lo screenshot del motore di ricerca dell’ICE e i risultati mancanti

In un post successivo condivide lo screenshot del risultato ottenuto nel sito ufficiale dell’ICE, il quale riporterebbe tutti i dati necessari per dimostrare l’arresto. Tuttavia, inserendo i nomi presenti, così come il numero identificativo, non si ottiene alcun risultato nel motore di ricerca del sito.

Ecco lo screenshot che circola per la maggiore, riportando l’identificativo 220963977 associato a Serigne Khabane Lame.

Un “buco” di 48 ore

C’è qualcosa di strano in tutta la vicenda. Consultando le istruzioni riportate sul motore di ricerca dell’ICE, l’arresto sarebbe dovuto avvenire almeno 48 ore prima della pubblicazione: «Utilizza questa pagina per individuare una persona detenuta attualmente sotto custodia dell’ICE o che si trova sotto la custodia dell’U.S. Customs and Border Protection da più di 48 ore».

Se fosse vero, avremmo un buco di 48 ore su un arresto che avrebbe fatto clamore ovunque. Invece, la presunta notizia è comparsa solo grazie ad alcuni account social su X.

Le storie su Instagram durante la presunta detenzione

Consultando però gli account di Khaby Lame, come ad esempio quello di Instagram, troviamo una storia pubblicata proprio mentre circolava la voce del suo arresto e della sua detenzione.

Proprio adesso, mentre scriviamo questo articolo, l’account Instagram di Khaby Lame pubblica un’altra storia dove racconterebbe di trovarsi in un negozio di fumetti in un luogo non precisato.

L’evento previsto per oggi a Miami

Khaby Lame si troverebbe negli Stati Uniti come cittadino italiano, in quanto ha ottenuto nel 2022 la cittadinanza italiana. Risulterebbe strano che si sia recato in America in maniera irregolare. Soprattutto se deve presenziare questa sera a Miami al The Beautiful Game 2025 insieme a Ronaldinho, Roberto Carlos e tantissimi altri miti del calcio. Khaby è presente in alto nella copertina, a fianco del campione brasiliano.

Inoltre, come verificato dal collega Valerio Berra di Fanpage, il Henderson Detention Center afferma che al momento non risulta presente alcun detenuto con il cognome Lame. Dall’altra parte, anche i colleghi di Lead Stories ritengono che la notizia sia del tutto infondata.