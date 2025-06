«Khaby Lame rischiava di finire a Guantanamo»: il tiktoker potrebbe essere uno dei due italiani irregolari delle liste di Trump

Fonti diplomatiche non escludono a Open che uno dei fermati possa essere il celebre tiktoker di fama internazionale, bloccato dall’ICE lo scorso venerdì 6 giugno

Uno dei due cittadini italiani presenti nella lista degli immigrati irregolari di Donald Trump potrebbe essere Khaby Lame, il celebre TikToker di fama internazionale, bloccato dall’ICE – l’agenzia federale per l’immigrazione – lo scorso venerdì 6 giugno all’aeroporto Harry Reid di Las Vegas. Lo riferiscono fonti diplomatiche a Open. Entrambi i cittadini italiani risultano incensurati, sia negli Stati Uniti che in Italia: uno dei due è già rientrato nel Paese nella giornata di ieri, mentre l’altro potrebbe tornare nelle prossime ore. È stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a mettere fine alle voci diffuse dai media statunitensi secondo cui Trump starebbe valutando l’ipotesi di trasferire i due connazionali nella controversa struttura di detenzione a Cuba. «La diplomazia italiana è sempre attiva e sta lavorando con successo: nessun italiano sarà inviato a Guantanamo», ha ribadito Tajani ai microfoni di Radio Rai 1. Il ministro ha inoltre chiarito che, dopo la richiesta dell’amministrazione americana sulla disponibilità dell’Italia a riaccogliere i propri cittadini irregolari, ha risposto «assolutamente sì», escludendo così qualunque ipotesi di detenzione in strutture speciali o carceri statunitensi. Tajani discuterà ulteriormente la vicenda giovedì 12 giugno in un colloquio con il segretario di Stato Marco Rubio.

Le smentite sull’invio degli italiani a Guantanamo

I due connazionali erano stati fermati dalle autorità statunitensi nell’ambito della nuova stretta sull’immigrazione irregolare voluta dal presidente americano. Alla base del provvedimento, secondo quanto ricostruito, ci sarebbe stata la scadenza del visto, documento indispensabile per soggiornare legalmente nel Paese. Nessuno dei due, però, è mai stato concretamente a rischio di trasferimento nel centro di detenzione di Guantanamo Bay. Fonti diplomatiche confermano infatti che, in casi simili, si applicano accordi informali tra Washington e Roma – analoghi a quelli esistenti con altri Paesi europei – che prevedono il rimpatrio assistito e con garanzie, evitando qualsiasi ipotesi di detenzione straordinaria. La smentita è arrivata anche dalla Casa Bianca: «Questa storia è una fake news. Non accadrà», ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. A confermare la posizione ufficiale del governo americano è stato poi anche il Dipartimento della Sicurezza Interna, che ha ribadito: «Nessun italiano andrà a Guantanamo». Le rassicurazioni sono giunte dopo ore di contatti frenetici tra le autorità italiane e statunitensi.

Foto copertina: ANSA / ETTORE FERRARI | Il TikToker Khaby Lame alla 79edizione del Festival del Cinema di Venezia, 06 September 2022