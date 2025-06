Trump vuole deportare 9mila migranti a Guantanamo: «Ci sono anche italiani»

La rivelazione del Washington post sulla decisione del presidente Usa, che avrebbe intenzione di spedire nel carcere a Cuba migliaia di migranti nella struttura simbolo della lotta al terrorismo dopo l'11 settembre 2001

Ci sarebbero anche italiani tra le migliaia di stranieri che Donald Trump ha intenzione di deportare a Guantanamo. Secondo il Washington post che cita funzionari, oltre a persone provenienti dall’Italia, ci sarebbero anche altri europei. I paesi di origine dei migranti che la Casa Bianca vuole rinchiudere nel carcere di massima sicurezza ci sono il Regno Uniti, la Francia, la Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. Molti sarebbero provenienti da Haiti.

Chi sono i deportati a Guantanamo

Era stata la testata Politico ad anticipare che l’amministrazione Trump avrebbe l’intenzione di deportare circa 9 mila migranti a Guantanamo. Le partenze dovrebbero iniziare già domani 11 giugno. Politico aveva raccolto la motivazione ufficiale della Casa Bianca, che giustificava queste deportazioni con la necessitò di liberare spazio nelle carceri americane. Secondo il Wp, si tratterebbe di persone che si trovano «illegalmente negli Stati Uniti», secondo alcuni funzionari.

I preparativi per le deportazioni mai arrivate

Le forze statunitensi presenti nella base a Cuba, ricorda il Washington post, hanno messo in piedi una tendopoli all’inizio del 2025. Si tratta di 195 strutture con una capacità di oltre 3.000 persone, già in previsione di un grande afflusso di detenuti. Afflusso che finora non si era verificato, visto che i voli usati dalla Casa Bianca per portare all’estero i migranti irregolari sono stati finora in numero modesto. Il personale della base aveva smontato le tende durante la primavera. Nessuna delle tende originali è rimasta in piedi e non è mai stata utilizzata, ha dichiarato martedì un funzionario della Difesa, parlando a condizione di anonimato per discutere delle operazioni in corso.