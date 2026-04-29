Caso Minetti, ora anche i politici in Uruguay vogliono vederci chiaro. Il sospetto della deputata Barrera: «L’ombra della tratta di bambini»

Graciela Barrera, del Frente Amplio, che ha presentato una serie di interrogazioni parla a Il Messaggero: «In questa storia ci sono troppi dettagli preoccupanti»

La politica uruguaiana vuole vederci chiaro sul caso di Nicole Minetti, della grazia ricevuta ma soprattutto dell’adozione internazionale che le è servita, di fatto, per ottenerla. «Oggi ho inoltrato diverse richieste di rapporti a vari ministeri e una di accesso alle informazioni alla Procura Generale della Nazione, per fare luce su questo caso». L’annuncio è quello della deputata Graciela Barrera, del Frente Amplio, che ha presentato una serie di pedidos de informes, ovvero le nostre interrogazioni, ai vari ministeri.

Barrera: «Vogliamo capire se c’è stata una forma di tratta delle persone e se bambini dell’Inau sono stati portati lì»

Barrera, contattata da Il Messaggero ha spiegato: «In questa storia dell’adozione del bambino da parte di Giuseppe Cipriani Jr. e Nicole Minetti ci sono troppi dettagli preoccupanti. Qui in Uruguay ora dobbiamo fare chiarezza». Preoccupa la morte in uno strano incendio dell’avvocata che seguiva il bimbo, nel 2024, e soprattutto la scomparsa della madre naturale , su cui c’è un alert della polizia locale. «Questa storia ha attirato la nostra attenzione – spiega al Messaggero la deputata – per quello che abbiamo capito potrebbe esserci stato un bambino che è stato adottato in forma non regolare. Per questo abbiamo chiesto informazioni all’Inau, l’istituto che si occupa dell’assistenza dei bambini e degli adolescenti». «Vogliamo capire se siamo di fronte anche a una forma di tratta di persone. Pare che ci fossero appuntamenti in uno stabilimento dove si facevano feste e vogliamo capire se davvero lì fossero stati portati minori che erano seguiti dall’Inau», sottolinea Barrera.

(Il ministero dell’Interno dell’Uruguay ha diffuso un avviso nazionale con la foto di Maria de los Angeles Gonzalez il 14 aprile 2026. L’ultima traccia della donna risalirebbe a metà febbraio in un quartiere di Maldonado, città del sud-est dell’Uruguay. Questa foto è stata scattata scattata davanti alla mensa comunale per i poveri di Maldonado)

Cosa chiede Barrera

Nell’interrogazione al Ministero dell’Interno, Barrera chiede informazioni sulla scomparsa di Maria de los Angeles Gonzalez Colinet, mamma naturale del bimbo adottato da Minetti e Cipriani e secondo cui non ci sarebbero notizie da mesi. E maggiori dettagli sul rogo in cui hanno perso la vita gli avvocati Mercedes Nieto e Mario Cabrera, risalente al 15 giugno del 2024, che hanno curato gli interessi dei genitori biologici. Al Ministero dell’Economia viene inoltre chiesto di elencare le operazioni finanziarie legate al Cipriani Ocean Resort Residences & Casino e se ci siano stati trasferimenti bancari, nel 2006, a un conto di Punta del Este da un altro conto collegato a Jeffrey Epstein (secondo gli articoli emersi sul Fatto Quotidiano). Infine c’è anche un’interrogazione per il Ministero dello Sviluppo sociale: forse la più importante. Si chiede se l’Inau (che segue minori in difficoltà e che si occupa anche delle adozioni) ha relazioni con Cipriani Jr. o con la sua proprietà in Uruguay. Se ha ricevuto donazioni dall’imprenditore e compagna.