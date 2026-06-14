Il memorandum di pace appeso a una firma digitale. Ora è sfida sui tempi per l’accordo tra Iran e Usa – La diretta

Trump insiste sulla firma entro 24 ore. I Pasdaran: «Insolita insistenza, vuole averla entro il suo compleanno»

Non è ancora chiaro quando verrà firmato, a distanza, il memorandum d’intesa tra Usa e Iran. Donald Trump, su Truth, preme per chiudere la vicenda entro 24 ore: «La firma dell’accordo è prevista per domani (oggi per chi legge, ndr)». Ma il ministero degli Esteri iraniano aveva negato questa possibilità. La firma sarà in forma elettronica, con un collegamento virtuale tra Stati Uniti e Iran insieme ai mediatori pachistani e qatarin. Resto il nodo dei tempi. Anche perché l’agenzia Fars, vicina ai Guardiani della rivoluzione, ha sottolineato la «strana insistenza» come se questo aspetto fosse «un test per i negoziatori».