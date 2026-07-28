Il caso dei 5 neonati trovati morti in una casa vicino a Marsiglia. La coppia che ha appena avuto il terzo figlio e il giallo sul padre tenuto all’oscuro

I corpi sarebbero stati nascosti all'interno di alcune scatole. L'indagine sui corpi in stato di decomposizione mentre la madre si trova ancora in ospedale a 24 ore dall'ultimo parto

Al secondo piano di un vecchio edificio nel centro storico di Orange una città vicino a Marsiglia, a pochi passi dal teatro romano, la polizia ha trovato i corpi di quelli che sembrerebbero cinque neonati. La scoperta è avvenuta lunedì sera durante una perquisizione nell’appartamento di una giovane coppia, già genitore di due bambini di otto e nove anni e diventata da poco di un terzo figlio. Così questa mattina, davanti alla porta della casa, tra biciclette e monopattini lasciati sul pianerottolo, erano visibili i sigilli giudiziari con la dicitura «omicidio su minore». Al momento la donna è ancora ricoverata in ospedale e non è stata ancora ascoltata dagli investigatori, ma sono già in corso le indagini per chiarire l’origine dei resti, stabilire quando siano morti i neonati e ricostruire le responsabilità della vicenda.

Che cosa ha trovato il medico legale

Secondo una fonte vicina all’inchiesta citata da Le Parisien, tutto sarebbe iniziato lunedì sera, quando la donna ha dato alla luce un bambino in buona salute ed è stata accompagnata in ospedale. La fonte riferisce che la gravidanza non sarebbe stata riconosciuta fino al momento del parto. Il compagno, che non si sarebbe recato subito in ospedale, avrebbe iniziato a controllare alcune scatole presenti in casa dopo una discussione con la donna sul loro contenuto.

All’interno avrebbe trovato un corpo in stato di decomposizione e avrebbe avvertito il centro ospedaliero di Orange, che ha poi informato la procura. La polizia di Avignone ha quindi perquisito l’abitazione nella serata di lunedì trovando la scatola contenente dei resti umani. Secondo la procura, un medico legale intervenuto sul posto ha stabilito, in base alle prime osservazioni, che le ossa e i resti in decomposizione trovati nell’appartamento «potrebbero appartenere a cinque neonati».

I vicini e quella coppia di persone «affascinanti»

La scoperta ha sconvolto il quartiere. Un vicino, Florent Jean, che vive nel vicolo accanto, ha descritto all’Afp la coppia come persone «affascinanti» e apparentemente tranquille. I due, entrambi intorno ai trent’anni, si erano trasferiti nel palazzo circa due anni fa e avevano iscritto i loro figli alla scuola elementare del quartiere. Secondo il vicino, la donna accompagnava e andava a riprendere i bambini a scuola, mentre l’uomo usciva al mattino per andare al lavoro e rientrava la sera. «Gente normale», ha raccontato, spiegando che nulla aveva fatto sospettare quanto sarebbe stato scoperto.

Un altro residente, Philippe Constant, ha riferito di essere stato svegliato intorno alle 23 di lunedì dagli agenti, che stavano cercando la casa della coppia e mostravano una fotografia della donna. Il vicino ha poi visto arrivare gli investigatori della polizia scientifica, vestiti con tute bianche, mascherine e attrezzature fotografiche.