Foto di uno dei neonati sepolti a Parma in aula, Chiara Petrolini esce dall’aula

15 Settembre 2025 - 10:09 Alba Romano
L'udienza comincia con la deposizione del maresciallo della stazione del paese

Quando nell’aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale di Traversetolo il 9 agosto 2024, l’imputata, Chiara Petrolini, 22 anni, madre del bambino, ha chiesto di uscire. Lo ha fatto sapere il suo difensore, avvocato Nicola Tria, mentre era da poco iniziata la deposizione del maresciallo della stazione del paese, Carlo Salvatore Perri, il primo a intervenire sul posto.

La deposizione di Perri

L’imputata, ai domiciliari da circa un anno per duplice omicidio dei suoi figli neonati, si è quindi allontanata. Perri si è quindi commosso quando ha raccontato del ritrovamento di uno dei neonato, il 9 agosto 2024, nel giardino della casa di Vignale. «Vidi questo corpicinoe le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non sono stato bene», ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti.

Perri è stato uno dei primi ad intervenire nella casa dove vive l’imputata, Chiara Petrolini, con la famiglia e dove si trova tuttora ai domiciliari. Quando venne trovato il corpo del neonato la famiglia era all’estero. In seguito, col proseguire delle indagini, venne trovato un secondo corpo, circa un mese dopo, di un bambino partorito sempre dalla 22enne un anno e mezzo prima. Secondo l’ accusa la ragazza li ha uccisi entrambi, appena nati.

