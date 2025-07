Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara Petrolini darà l’esame di Criminologia mentre si trova ai domiciliari

La Corte d'Assise, su richiesta della difesa, ha autorizzato la giovane accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nella villetta di famiglia

La 22enne Chiara Petrolini, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver di aver ucciso e sepolto i cadaveri dei due neonati da lei partoriti nella villetta di casa sua a Vignale di Traversetolo (Parma), sosterrà l’esame di Criminologia all’Università. A riportarlo è La Gazzetta di Parma. La Corte d’Assise, su richiesta della difesa, ha autorizzato la giovane a sostenere l’esame con la professoressa Susanna Pietralunga all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Gli studi in Scienze dell’educazione seguiti da Chiara Petrolini

Nonostante i domiciliari Petrolini sta proseguendo il suo percorso di studi in Scienze dell’Educazione, dove sta affrontando il secondo anno del corso di laurea dell’Università di Modena e Reggio. Criminologia è un esame obbligatorio nel suo piano di studi. Nemmeno qualche settimana fa si è dovuta presentare in aula, nel processo che la vede accusata di duplice omicidio e soppressione di cadavere. Il prossimo 15 settembre inizieranno le pratiche per la sua perizia psichiatrica. Per la Procura la ragazza è totalmente capace di intendere e di volere; tesi non sostenuta dalla difesa, che la definisce non socialmente pericolosa. Saranno le psichiatre Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli a capire cosa ha spinto la giovane a portare a termine le gravidanze, partorendo in segreto e seppellendo, secondo la Procura intenzionalmente, i suoi due figli.