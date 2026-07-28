Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nel Sud. Allarme Tsunami rientrato- I video

L'Agenzia meteorologica giapponese: colpita la prefettura di Kumamoto

Un terremoto di magnitudo preliminare di 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone, martedì 28 luglio, ha dichiarato l’Agenzia meteorologica giapponese. Il governo ha inviato un’allerta per Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki. È scattato l’allarme Tsunami, poi rientrato dopo circa un’ora. Secondo l’agenzia meteorologica Usa il pericolo Tsunami non toccherà le Hawaii e le isole Samoa. La scossa è arrivata a sud ovest dell’arcipelago, alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, e ha raggiunto il livello massimo (7) sulla scala di intensità sismica del paese (“shindo“), che misura la forza con cui vengono avvertiti i terremoti, ha detto la JMA. Nessuna anomalia segnalata nei siti nucleari.

L’Anello di Fuoco

Il terremoto ha colpito la prefettura di Kumamoto, in Giappone, martedì 28 luglio, secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA). Dopo il terremoto è stato emesso un allarme tsunami per un’onda di 1 metro (3,28 piedi), ha aggiunto la JMA. Il governo giapponese ha emesso avvisi di emergenza per i terremoti nelle prefetture di Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki, tutte situate sull’isola di Kyushu, nel sud del Giappone.

L’agenzia di stampa Reuters ricorda che il Giappone è uno dei paesi più sismici al mondo, con una scossa che si verifica almeno ogni cinque minuti. Situato lungo l'”Anello di Fuoco” di vulcani e fosse oceaniche che circondano parzialmente il bacino del Pacifico, il Giappone è responsabile di circa il 20% dei terremoti mondiali di magnitudo pari o superiore a 6.0. La Kyushu Electric Power ha dichiarato che non sono state segnalate anomalie nelle sue centrali nucleari di Sendai e Genkai dopo il terremoto. L’operatore ferroviario JR Kyushu ha dichiarato di aver sospeso i servizi, compresi i treni ad alta velocità Shinkansen, a seguito del terremoto. Il gestore locale delle forniture elettriche, la Kyushu Electric Power, ha riferito che tre reattori nucleari operativi nella regione al momento del terremoto continuano a operare normalmente.

Il sisma del 2011

Il paese porta ancora il peso della memoria di un forte terremoto sottomarino di magnitudo 9.0 nel 2011, che ha scatenato uno tsunami che ha ucciso o lasciato dispersi circa 18.500 persone e ha devastato la centrale nucleare di Fukushima. Il 20 aprile di quest’anno, una scossa di magnitudo 7.7 ha colpito il nord del paese, ferendo almeno 10 persone e facendo tremare i grandi edifici a Tokyo. Ciò ha spinto le autorità a emettere un avviso speciale che mette in guardia contro il rischio accresciuto di terremoti di magnitudo 8.0 o superiore.