Trump furioso contro Netanyahu: «Non ha un caz*o di giudizio, ha fatto tardare la firma dell’accordo con l’Iran»

Il presidente Usa accusa il premier israeliano di aver quasi fatto saltare l'accordo con l'Iran con il raid su Beirut. Il piano di Washington: firma da remoto per riaprire lo Stretto di Hormuz e avviare una tregua, ma Tel Aviv trema

«Perché Bibi ha dovuto fare un fottuto attacco? Ero furioso. Non ha un cazzo di giudizio. Gliel’ho fatto sapere». Con queste parole, in un’intervista ad Axios, il presidente americano Donald Trump ha attaccato duramente il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di aver compromesso con il raid su Beirut i delicati equilibri diplomatici in un momento decisivo per la firma di un memorandum d’intesa con l’Iran. Parlando a Fox News, il presidente Usa ha dichiarato che l’accordo sarà «firmato oggi elettronicamente e dopo una settimana di persona da qualche parte in Europa».

«Ha scombussolato tutto»

Secondo la ricostruzione riportata dallo stesso Trump, l’operazione israeliana avrebbe «scombussolato tutto», causando un rinvio di alcune ore della firma dell’accordo che Washington sta cercando di chiudere con Teheran attraverso una complessa mediazione internazionale. Il presidente americano ha ribadito che il testo sarebbe dovuto essere siglato in tempi stretti, ma che l’azione militare israeliana ha rischiato di far deragliare un’intesa ancora fragile.

Cosa prevede l’accordo Usa-Iran

Il contesto resta quello di un negoziato in corsa contro il tempo, tra diplomazia pubblica e canali riservati, per arrivare a un’intesa che, nelle intenzioni, dovrebbe aprire lo Stretto di Hormuz e avviare una tregua di 60 giorni utile ai negoziati tecnici sul programma nucleare iraniano. Nonostante le versioni divergenti sul contenuto del memorandum e le tensioni tra le parti, Trump ha ribadito la linea dura verso Teheran, avvertendo che in caso di mancato rispetto degli impegni gli Stati Uniti potrebbero tornare a ricorrere alla forza militare.

Le incertezze per la firma

La firma del memorandum è prevista in forma elettronica e da remoto con la mediazione di Paesi terzi, ma è un passaggio ancora esposto a possibili imprevisti. «La firma dell’accordo è prevista per domani», aveva scritto ieri Trump sul suo social Truth, facendo tremare Israele che guarda a questo accordo con grande scetticismo perché ritenuto troppo sbilanciato verso Teheran e un rischio per la sicurezza del Paese.