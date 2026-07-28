«Dove uccidere Melania Trump», le immagini da brividi dall’Iran con i luoghi che frequenta davvero la first lady e il figlio Barron – Il video

Il filmato, diffuso sui social e realizzato quasi interamente con l'intelligenza artificiale, contiene minacce anche contro Barron Trump.

Un video attribuito all’Iran e diffuso sui social prende di mira Melania Trump, indicando alcuni luoghi di New York frequentati dalla First Lady e ipotizzando diversi scenari in cui sarebbe possibile ucciderla. Il filmato, intitolato «Where to kill Melania», ovvero «dove uccidere Melania», invita i cosiddetti «global fighter» ad agire e cita alcuni dei negozi in cui la moglie di Donald Trump sarebbe solita fare acquisti, tra cui Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Dior e Dolce & Gabbana.

Realizzato con l’intelligenza artificiale, il video contiene minacce rivolte non solo alla First Lady, ma anche a Barron Trump, figlio di Donald e Melania. Gli autori sostengono di aver ricevuto informazioni da membri della sicurezza sugli spostamenti di Melania Trump, ma i luoghi indicati nel filmato sono di dominio pubblico. Il Secret Service è a conoscenza della diffusione del video, ma non ha fornito ulteriori commenti sul caso. L’agenzia si è limitata a dichiarare di «indagare su tutto ciò che può essere percepito come un pericolo».

Trump e le minacce di morte alla sua famiglia: i precedenti

Non è la prima volta che la famiglia Trump viene presa di mira nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse settimane, a Teheran sono comparsi alcuni cartelloni con immagini minacciose rivolte al presidente statunitense e ai suoi familiari. In uno, Donald, Melania e alcuni dei loro figli venivano raffigurati sopra bare avvolte nella bandiera americana. In un altro, il presidente appariva mentre stava per essere strangolato, accompagnato dalla scritta «La vendetta è inevitabile». Un ulteriore cartellone mostrava i volti di Melania, Ivanka e Barron Trump, raffigurati come morti, accanto alla frase: «Ehi terroristi, preparatevi a morire».

This is the billboard that they put up in Iran, depicting Ivanka, Melania, and Barron. pic.twitter.com/PcsQH2Xm7D — Semperfifemale (@semperfifemale) July 27, 2026

Le tensioni tra Washington e Teheran

Che a Teheran non manchi chi vuol vedere morto l’attuale presidente americano è una storia antica. Ben più dell’ultima guerra iniziata dalla Casa Bianca con lsraele. Trump è finito nel mirino dei Pasdaran soprattutto dopo l’uccisione nel 2020 del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione e uomo simbolo delle milizie rivoluzionarie iraniane. L’operazione fu condotta dagli Stati Uniti proprio durante la sua presidenza. Di recente, Israele ha lanciato un nuovo allarme su un presunto piano iraniano per assassinare Trump. L’avvertimento, secondo quanto riportato dall’Ansa, non avrebbe però trovato piena conferma nei servizi di intelligence statunitensi