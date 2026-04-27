Melania Trump «vedova in attesa», la battuta “riemersa” dopo la sparatoria. Lei furiosa con il comico Jimmy Kimmel: «Vigliacco…» – Il video

Donald Trump vuole che Jimmy Kimmel sia licenziato per la battuta sulla first lady, andata in onda prima della sparatoria al gala dei giornalisti della Casa Bianca. Scoppia un'altra guerra contro il comico, che già lo scorso settembre era stato sospeso alcuni giorni per aver scherzato sull'assassinio di Charlie Kirk

Quello del comico Jimmy Kimmel è solo un «ignobile incitamento alla violenza» scrive Donald Trump su Truth, che ora pretende dalla Abc il licenziamento in tronco dell’artista. Soprattutto per la battuta dedicata alla moglie Melania, anche lei durissima sui social dopo essere stata descritta come una «raggiante vedova in attesa», pochi giorni prima dell’attentato fallito all’HIlton hotel durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca.

Cosa ha detto Jimmy Kimmel su Melania Trump

Il monologo incriminato era andato in onda infatti tre giorni prima della serata a Washington, costruito come un finto discorso che il comico avrebbe tenuto proprio al gala dei giornalisti. Rivolgendosi a Melania Trump, che nel montaggio sembra ascoltarlo, Kimmel ne aveva elogiato quanto fosse una «raggiante vedova in attesa». E aveva poi ipotizzato che la First Lady avrebbe festeggiato il compleanno del 26 aprile «guardando fuori dalla finestra e sussurrando: che cosa ho fatto?». Strizzando l’occhio alla presunta distanza tra i due coniugi e al giallo su chi li avesse fatti incontrare per la prima volta, sospeso fra Jeffrey Epstein e Paolo Zampolli, il comico aveva chiuso con una battuta da presentazione: «Comunque, Melania questo è Donald. Donald lei è Melania».

La reazione di Donald Trump. E cosa ha scritto Melania Trump

Il clamore sulla battuta è esploso a scoppio ritardato, solo dopo la sparatoria dello scorso sabato sera. Su Truth, Trump ha bollato la battuta come un «ignobile incitamento alla violenza», ricordando che il giorno dopo «un pazzo ha cercato di entrare nella sala da ballo della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, armato di fucile, pistola e molti coltelli. Era lì per un motivo molto ovvio e sinistro». Quindi conclude: «Jimmy Kimmel dovrebbe essere immediatamente licenziato dalla Disney e dalla Abc». Lo segue anche la First Lady, che ha scelto X per replicare. «La retorica odiosa e violenta di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese», ha scritto Melania Trump, definendo il presentatore «un codardo» che «si nasconde dietro Abc perché sa che il network continuerà a proteggerlo». E ha aggiunto: «Persone come Kimmel non dovrebbero avere l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera per diffondere odio».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

La rabbia della portavoce Leavitt

Dal podio della Casa Bianca è arrivata anche la voce della portavoce Karoline Leavitt, che durante il briefing con i giornalisti ha alzato il tiro contro il comico. «Chi mai, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, direbbe che una moglie sarebbe raggiante all’idea del possibile omicidio del marito che ama?!», si è chiesta. Leavitt ha poi raccontato di essere stata accanto alla First Lady la sera dell’attacco: «Era tutt’altro che così. Questo tipo di retorica sul presidente, sulla First Lady e sui suoi sostenitori è completamente folle, ed è incredibile che il popolo americano debba subirla sera dopo sera dopo sera».