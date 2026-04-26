Chi è Weijia Jiang, la donna accanto a Trump durante la sparatoria. Perché era seduta a quel tavolo e cosa ha fatto dopo le esplosioni

Corrispondente da anni per la Cbs alla Casa Bianca, il suo nome era diventato popolare nel mondo dopo uno scontro con Trump nel 2020 sui test Covid. Così lei ha cercato di tranquillizzare i colleghi nel panico dopo gli spari

Durante il White House Correspondents’ Dinner all’Hilton di Washington, quando si sono sentiti gli spari nella sala da ballo, accanto al presidente Donald Trump al tavolo principale era seduta Weijia Jiang, senior correspondent della CBS News e attuale presidente della White House Correspondents’ Association. La sua reazione è diventata virale sui social, dove ha raccolto grandi attestazioni di stima soprattutto per come ha gestito dopo il caos in sala. La cronista è tornata in tempi rapidissimi al lavoro, salendo sul palco per rassicurare gli ospiti e spostandosi poi nella briefing room della Casa Bianca per il punto stampa con il presidente.

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Chi è Weijia Jiang, la carriera della corrispondente CBS

Nata a Xiamen in Cina, 42 anni, Jiang è arrivata negli Stati Uniti a due anni con la famiglia, che ha gestito un ristorante cinese a Buckhannon, in West Virginia. Si è laureata in Filosofia al College of William & Mary nel 2005, con un minor in Chimica, e ha poi conseguito un master in giornalismo televisivo alla Syracuse University. Dopo gli esordi a WBOC-TV in Maryland e WJZ-TV a Baltimora, nel 2012 è approdata a WCBS-TV a New York, dove ha seguito cronache come l’attentato alla maratona di Boston e l’uragano Sandy. Dal luglio 2018 copre la Casa Bianca per Cbs News, e dal 2026 guida la WHCA. Il suo nome è legato anche al celebre scontro del maggio 2020 con Trump sui test per il Covid. La giornalista aveva chiesto a Trump perché trattasse la gestione dei test come se fosse una gara con il resto del mondo. Trump si irritò particolarmente, finché le rispose: «Non chiederlo a me, chiedilo alla Cina». Un caso che sollevò accuse di razzismo contro il presidente americano.

I complimenti dei colleghi alla giornalista della Cbs

Sui social i colleghi hanno sottolineato la freddezza con cui Jiang ha affrontato la serata. Kristin Brown, producer di CBS News alla Casa Bianca, ha scritto su X che la corrispondente è passata «dall’organizzare la cena al condurre le domande nella sala stampa», riporta Business Insider. Il docente di media all’Oklahoma State University Dylan McLemore ha fatto notare che la giornalista è riuscita perfino a collegarsi al telefono con la copertura speciale del network. Peter Schorsch, editore di Florida Politics, ha definito quello di Jiang un momento da fuoriclasse, sottolineando anche come la presidente del WHCD sia riuscita a porre la prima domanda al capo della Casa Bianca subito dopo l’accaduto.

This badass went from running the dinner to leading the questions from the briefing room. @weijia you are just the best. pic.twitter.com/ieJ1yvDp8G — Kristin Brown (@kristincbrown) April 26, 2026

Cosa ha fatto Weijia Jiang dopo la sparatoria all’Hilton

Subito dopo l’allontanamento di Trump e del vicepresidente JD Vance dal palco, scortati dal Secret Service, Jiang ha preso il microfono per comunicare prima la prosecuzione della serata e poi, su indicazione delle forze dell’ordine, l’evacuazione della sala. Su X ha poi scritto di essere arrivata alla Casa Bianca con il presidente in vista del briefing: «Grazie a Dio lui, la First Lady e tutti i presenti al WHCD sono al sicuro». Pochi minuti dopo si è seduta in prima fila nella briefing room, ancora in abito da sera come molti dei colleghi accorsi dall’Hilton, pronta a fare il suo lavoro.