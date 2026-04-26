Dopo l’attacco al gala con Trump: «Lei salva il vino». E la “profezia” della portavoce Leavitt: «Vedrete che colpi!» – I video

La scena diventata virale di una donna presente al gala annuale dei corrispondenti della Casa Bianca che ha pensato bene di portare via un paio di bottiglie rimaste intonse. Il lato tragicomico dell'evento era già emerso prima che iniziasse, con le parole della portavoce della Casa Bianca a Fox News

Con il pericolo per la sparatoria all’Hilton di Washington ormai alle spalle, è emerso sui social anche il lato più dissacrante e surreale del fallito attacco all’annuale gala dei corrispondenti della Casa bianca con il presidente Usa Donald Trump e praticamente l’intero governo americano. Tra i 2.600 invitati c’erano giornalisti delle varie testate internazionali, ma anche influencer e creator vicini al movimento Maga. E se per buona parte dei cronisti presenti, la reazione istintiva agli spari è stato mettersi al riparo sotto i tavoli, per altri ad allarme finito le priorità sono state altre. Così è diventata virale la scena di una donna che, oltre un’ora dopo l’allarme, impugna prima una e poi un’altra bottiglia di vino da uno dei tavoli abbandonati e se le mette sotto al braccio. «Dio la benedica che ha potuto salvare quel vino», sfottono sui social. Solo a quel punto, la regia della diretta Tv si rende conto della scena imbarazzante e passa altrove.

The highlight of the shooting is all the press and influencers yoinking bottles of wine and champagne. Good on them for that. pic.twitter.com/4Ht0bPEXdn — Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026

Già in apertura del gala non erano mancati momenti curiosi. Come l’intervista ai microfoni di Fox News della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Lei già particolarmente entusiasta, non vedeva l’ora di ascoltare il discorso di Trump. Di solito i presidenti Usa tengono in questa occasione un intervento ricco di battute e ironie. E quello di Trump non doveva fare eccezione, al punto che Leavitt invitava tutti ad ascoltarlo perché: «Saranno sparati dei colpi!». La realtà è riuscita a superare abbondantemente la sua involontaria profezia.