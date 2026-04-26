Sparatoria al gala dei corrispondenti con Trump: arrestato l’aggressore, ferito un agente. I boati e la fuga: come ha fatto a entrare armato – Il video

Secondo la polizia è ancora presto per definire un movente preciso dell'attentatore e chi volesse colpire. All'evento c'era anche il vice JD Vance

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump. Gli spari sono avvenuti a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo, dal vicepresidente JD Vance all’attorney general Todd Blanche fino al capo dell’FBI Kash Patel. Nel salone circa 2.600 giornalisti, terrorizzati, hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne. Il corrispondente de La Stampa Alberto Simoni, che si trovava a pochi metri dall’incidente, ha raccontato all’Ansa che al suono degli spari «la gente si è buttata sotto i tavoli o dietro le colonne cercando un riparo» in preda al panico. Anche il veterano della Cnn Wolf Blitzer, a pochi metri dallo sparatore, è stato salvato da un agente del Secret Service che lo ha buttato a terra.

L’evacuazione di Trump e Vance: un agente ferito, protocollo di emergenza attivato

Trump e Vance sono stati subito evacuati dagli agenti del Secret Service armati di mitra in due direzioni opposte, come vuole il protocollo in caso di emergenze del genere, riferisce l’ANSA. L’aggressore è stato colpito da un agente, mentre un altro agente è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale: grazie al giubbotto antiproiettile se la caverà. La scena si è svolta nello stesso luogo simbolico della capitale americana dove nel 1981 l’allora presidente Ronald Reagan rimase ferito in un tentato assassinio.

L’aggressore identificato: Cole Tomas Allen, 31 anni dalla California

Portato al pronto soccorso anche l’autore della sparatoria, poi identificato col nome di Cole Tomas Allen, 31enne della California. Trump sul suo social Truth ha pubblicato la foto dell’aggressore immobilizzato per terra. Il presidente Usa, in una conferenza stampa subito dopo la sparatoria, ha rivelato che si tratterebbe di «un lupo solitario» che «voleva uccidere». Il tycoon, con ancora indosso lo smoking per la serata di gala, dal palco della stampa della Casa Bianca ha anche rivelato che l’uomo aveva «molte armi», senza fornire altri dettagli. La procuratrice di Washington Jeanine Pirro ha poi spiegato che l’uomo aveva con sé un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli.

Trump pubblica la foto dell’attentatore al gala dei corrispondenti

Trump dopo la sparatoria

Il presidente ha parlato ai giornalisti in modo inusualmente calmo e ha ringraziato il Secret Service. Trump, vittima di un tentato assassinio durante un evento per la campagna elettorale del 2024 in Pennsylvania, ha chiesto agli americani «di risolvere le differenze pacificamente». «Non è la prima volta nell’ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti», ha detto riferendosi anche all’omicidio del leader del movimento di destra Turning Point, Charlie Kirk. Il tycoon ha ringraziato la first lady Melania «per il coraggio e la pazienza» in questa circostanza estrema e ha promesso che entro un mese la serata sarà riorganizzata.

I dubbi sulla sicurezza: come ha fatto ad entrare armato

Quello che adesso l’FBI e la polizia di Washington dovranno stabilire è come sia possibile che un uomo armato fino ai denti sia riuscito ad entrare ad un evento al quale era presente non solo il commander-in-chief ma anche mezzo governo. Per Trump il luogo del gala «non è particolarmente sicuro». L’incidente ha provocato shock tra i corrispondenti e gli abitanti della capitale americana. La vedova di Charlie Kirk, Erica, presente al gala, è rimasta comprensibilmente sotto shock per la sparatoria. «Voglio solo andarmene», avrebbe detto la donna a un reporter della CNN dopo l’incidente.