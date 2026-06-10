L’attacco degli Usa all’Iran: «Ma i negoziati proseguono» – La diretta

Il comando centrale Usa: colpite basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran: abbiamo risposto con attacchi a basi Usa

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran dopo l’abbattimento dell’elicottero Apache. Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto che voleva una risposta «molto potente». Le forze americane hanno colpito basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran hanno risposto attaccando due basi Usa in Bahrein e in Giordania, mentre secondo fonti Usa i negoziati continueranno a prescindere dal bombardamento.