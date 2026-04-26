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«Sparano!», l’attimo in cui Trump scopre dell’attacco a pochi metri. Il panico tra i giornalisti e l’intervento della scorta – Il video

26 Aprile 2026 - 08:09 Giovanni Ruggiero
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C'erano circa 2.600 giornalisti nella sala dell'Hilton di Washington, quando si sono sentiti alcuni colpi arrivare dall'esterno. La reazione dei cronisti

Donald Trump stava preparando il suo intervento al gala con i corrispondenti della Casa Bianca, quando all’improvviso si sono sentiti alcuni spari dall’esterno della sala all’hotel Hilton di Washington. In un primo momento, nessuno al tavolo presidenziale sembrano preoccuparsi. Ma subito dopo si sente urlare: «Sparano!». Ed è a quel punto che scatta il protocollo di sicurezza per far evacuare il presidente.

A sparare sarebbe stato Cole Tomas Allen, che ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton. Gli spari sono avvenuti a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo, dal vicepresidente JD Vance all’attorney general Todd Blanche fino al capo dell’FBI Kash Patel.

Nel salone circa 2.600 giornalisti, terrorizzati, hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne di quello che è un luogo simbolico della capitale americana, lo stesso dove nel 1981 l’allora presidente Ronald Reagan rimase ferito in un tentato assassinio. La corrispondente del Corriere della Sera, Viviana Mazza, ha raccontato la scena di panico che si è scatenata al rumore degli spari dall’esterno, con la reazione istintiva di tutti di nascondersi sotto ai tavoli.

Trump e Vance sono stati subito evacuati dagli agenti del Secret Service armati di mitra in due direzioni opposte, come vuole il protocollo in caso di emergenze del genere. L’aggressore è stato colpito da un agente, mentre un altro agente è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale: non è in pericolo di vita, salvato pare anche dal suo giubbotto antiproiettile.

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