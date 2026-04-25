Trump manda in Pakistan Witkoff e il genero Kushner, ma l’Iran non vuole vederli fino a lunedì. Hegseth: «Buon accordo o attacchiamo di nuovo» – La diretta

Steve Witkoff e Jared Kushner sono partiti oggi per Islamabad con l’obiettivo di incontrare la delegazione iraniana. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già atterrato nella capitale pachistana per valutare le proposte di Teheran, che il Pakistan trasmetterà poi a Washington. Secondo fonti pachistane citate da Reuters, sarà Araghchi a discutere, dopo che il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf si era dimesso dalla guida della squadra negoziale per le critiche dei falchi, sostituito da Araghchi, già protagonista dell’accordo sul nucleare del 2015.

Le minacce di Hegseth e lo spiraglio tra Israele e Libano

Sul piano militare, il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha ribadito che, in assenza di «un buon accordo», le forze armate americane sono pronte a colpire di nuovo l’Iran. Il blocco dei porti iraniani proseguirà «per tutto il tempo necessario», ha dichiarato. «Per la prima volta da decenni, tre portaerei operano contemporaneamente in Medio Oriente», ha scritto su X il Comando centrale Usa, riferendosi alle USS Abraham Lincoln, Gerald R. Ford e George H.W. Bush. Trump ha invitato a non accelerare: «Non mettetemi fretta, voglio un accordo che duri». Nel frattempo, il cessate il fuoco Israele-Libano è stato esteso di tre settimane e la Casa Bianca punta a favorire un incontro tra i leader di Tel Aviv e Beirut nelle prossime settimane.