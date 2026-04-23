Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che non ha più intenzione di fare politica dopo la fine della sua presidenza

Macron lo ha confidato, questo giovedì 23 aprile, durante uno scambio con gli studenti di una scuola di Nicosia a Cipro

Dopo aver preso la parola all’inizio della giornata, in occasione del vertice dei leader dell’Unione europea, Emmanuel Macron ha partecipato a uno scambio con i giovani della scuola franco-cipriota di Nicosia, trasmesso dall’Eliseo su X. In questa occasione il presidente francese ha confidato agli studenti della scuola di Nicosia che non intende proseguire la sua carriera politica dopo aver lasciato l’Eliseo nel 2027, al termine di dieci anni di mandato. Ha inoltre raccontato di non aver mai immaginato, in origine, di diventare presidente della Repubblica francese, spiegando che la sua scelta è nata soprattutto dal desiderio di trasformare in realtà le proprie idee.

EN DIRECT | Échanges avec des jeunes de l’école franco-chypriote de Nicosie. https://t.co/7uKJFSBsuF — Élysée (@Elysee) April 23, 2026

Le motivazioni della sua presidenza

Il bilancio dei due mandati

Il presidente francese ha riconosciuto che non è sempre stato semplice tradurre le sue idee in risultati concreti. «Ci sono cose che hai fatto e non sei riuscito a fare bene, oppure che non hai spiegato nel modo giusto, o che non erano la cosa giusta da fare, o ancora che non abbiamo realizzato abbastanza rapidamente», ha ammesso. Questo lo ha portato, ha aggiunto, a rivedere e correggere alcune decisioni prese nel corso degli anni. Dopo nove anni all’Eliseo, Emmanuel Macron si avvia dunque verso l’ultimo anno del suo mandato e, secondo quanto lasciato intendere, potrebbe essere anche l’ultimo della sua carriera politica.







