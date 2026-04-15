Una “Nato Europea” per superare Trump (e difendersi da Putin)

Il Wsj: in caso di ritiro degli Usa dall'Alleanza Atlantica c'è un piano guidato dalla Germania per la sicurezza del Vecchio Continente

C’è un piano di riserva per la Nato. In caso di ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica. Che garantirà la difesa dell’Europa attraverso l’uso delle strutture militari già esistenti. In prima linea c’è la Germania. Che da tempo è contraria a un approccio unilaterale. I funzionari che lavorano al piano lo hanno ribattezzato Nato Europea, secondo quanto scrive oggi il Wall Street Journal. E mirano a coinvolgere il maggio numero possibile di stati europei nei ruoli di comando e controllo della nuova alleanza. E a integrare le risorse militari Usa con le proprie.

La Nato Europea prossima ventura

Secondo il quotidiano i piani – che vanno avanti attraverso gli incontri a margine della Nato – non vogliono competere con l’attuale alleanza. Ma i funzionari europei puntano a preservare la deterrenza nei confronti della Russia. Oltre alla continuità nucleare se Washington dovesse ritirare le proprie forze dall’Europa. O rifiutarsi di intervenire in difesa del Vecchio Continente, come ha minacciato più volte Donald Trump. I piani, concepiti per la prima volta lo scorso anno, sottolineano la profonda preoccupazione europea per l’affidabilità degli Stati Uniti. E hanno avuto un’accelerazione dopo che Trump ha minacciato di togliere la Groenlandia alla Danimarca, anch’essa membro della NATO. Mentre ora stanno acquisendo nuova urgenza nel contesto della situazione di stallo scatenata dal rifiuto dell’Europa di appoggiare la guerra americana in Iran.

La Germania

L’iniziativa

La differenza ora è che gli europei stanno prendendo provvedimenti di propria iniziativa, a causa della crescente ostilità di Trump, piuttosto che in seguito alle pressioni degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, Trump ha definito gli alleati europei «codardi» e ha descritto la NATO come una tigre di carta, aggiungendo, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin: «Anche lui lo sa». L’acceleratore politico decisivo per l’Europa è stato il cambiamento storico avvenuto a Berlino, sede di armi nucleari statunitensi e che per lungo tempo ha evitato di mettere in discussione il ruolo dell’America come garante della sicurezza europea. I tedeschi e altri europei temevano che promuovere la leadership europea all’interno della NATO potesse offrire agli Stati Uniti un pretesto per ridurre il proprio ruolo, un esito che molti europei temevano. Ma ora hanno rotto gli indugi. La Nato Europea è in arrivo.

Immagine copertina da: New York Country Lawyers Association