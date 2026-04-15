Una “Nato Europea” per superare Trump (e difendersi da Putin)
C’è un piano di riserva per la Nato. In caso di ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica. Che garantirà la difesa dell’Europa attraverso l’uso delle strutture militari già esistenti. In prima linea c’è la Germania. Che da tempo è contraria a un approccio unilaterale. I funzionari che lavorano al piano lo hanno ribattezzato Nato Europea, secondo quanto scrive oggi il Wall Street Journal. E mirano a coinvolgere il maggio numero possibile di stati europei nei ruoli di comando e controllo della nuova alleanza. E a integrare le risorse militari Usa con le proprie.
La Nato Europea prossima ventura
Secondo il quotidiano i piani – che vanno avanti attraverso gli incontri a margine della Nato – non vogliono competere con l’attuale alleanza. Ma i funzionari europei puntano a preservare la deterrenza nei confronti della Russia. Oltre alla continuità nucleare se Washington dovesse ritirare le proprie forze dall’Europa. O rifiutarsi di intervenire in difesa del Vecchio Continente, come ha minacciato più volte Donald Trump. I piani, concepiti per la prima volta lo scorso anno, sottolineano la profonda preoccupazione europea per l’affidabilità degli Stati Uniti. E hanno avuto un’accelerazione dopo che Trump ha minacciato di togliere la Groenlandia alla Danimarca, anch’essa membro della NATO. Mentre ora stanno acquisendo nuova urgenza nel contesto della situazione di stallo scatenata dal rifiuto dell’Europa di appoggiare la guerra americana in Iran.
La Germania
In particolare, l’inversione di rotta politica di Berlino sta dando ulteriore slancio. Per decenni, la Germania ha resistito alle richieste, guidate dalla Francia, di una maggiore sovranità europea in materia di difesa, preferendo mantenere gli Stati Uniti come garanti ultimi della sicurezza europea. Questa posizione sta ora cambiando sotto la guida del cancelliere tedesco Friedrich Merz, a causa delle preoccupazioni sull’affidabilità degli Stati Uniti come alleato durante la presidenza Trump e oltre, secondo fonti vicine al suo pensiero. Gli europei stanno ora cercando di assumersi maggiori responsabilità, come richiesto da tempo da Trump. L’alleanza sarà «più guidata dall’Europa», ha dichiarato di recente il suo Segretario Generale Mark Rutte.
L’iniziativa
La differenza ora è che gli europei stanno prendendo provvedimenti di propria iniziativa, a causa della crescente ostilità di Trump, piuttosto che in seguito alle pressioni degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, Trump ha definito gli alleati europei «codardi» e ha descritto la NATO come una tigre di carta, aggiungendo, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin: «Anche lui lo sa». L’acceleratore politico decisivo per l’Europa è stato il cambiamento storico avvenuto a Berlino, sede di armi nucleari statunitensi e che per lungo tempo ha evitato di mettere in discussione il ruolo dell’America come garante della sicurezza europea. I tedeschi e altri europei temevano che promuovere la leadership europea all’interno della NATO potesse offrire agli Stati Uniti un pretesto per ridurre il proprio ruolo, un esito che molti europei temevano. Ma ora hanno rotto gli indugi. La Nato Europea è in arrivo.
Immagine copertina da: New York Country Lawyers Association